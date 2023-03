Egitto, aumentano le presenze turistiche

L’Egitto ha registrato 11,7 milioni di presenze turistiche nel 2022, con un incremento del 46,2% rispetto agli otto milioni del 2021. Lo ha riferito il ministro del Turismo, Ahmed Issa, nel corso di un incontro con il premier Mostafa Madbouly, sottolineando che il numero di visitatori potrebbe arrivare a toccare i 15 milioni nel 2023, a fronte dei dati registrati nei primi mesi dell’anno. A gennaio e febbraio, infatti, il numero di presenze è aumentato del 35% rispetto allo stesso periodo del 2022. Il turismo, uno dei principali settori economici del Paese, è stato duramente colpito prima dalla pandemia di Covid-19, quindi dalla guerra tra Russia e Ucraina, essendo questi ultimi due Paesi tra i più grandi mercati per il turismo in Egitto. Per sostenere il mercato, ricorda il quotidiano Al Ahram, lo scorso gennaio il Cairo ha deciso di autorizzare i cittadini di 180 Paesi ad ottenere il visto turistico all’arrivo nel Paese, a condizione che abbiano sul passaporto un visto valido e utilizzato per Regno Unito, Stati Uniti, Nuova Zelanda, Giappone o i Paesi Schengen.