Gibus emette il suo primo Minibond per rafforzare la presenza del Gruppo in Germania

GIBUS, il brand italiano del settore outdoor design di alta gamma, quotata su Euronext Growth Milan e fondata nel 1982, annuncia l’emissione di un prestito obbligazionario per complessivi 5 milioni di euro denominato “Minibond GIBUS 2023-2030”.

Le nuove risorse finanziarie sono indirizzate al sostegno dei piani di sviluppo e di rafforzamento della presenza di GIBUS nel mercato tedesco. Nell’ottobre 2022 il Gruppo ha infatti acquisito il 100% del capitale sociale di Leiner GMBH, con l’obiettivo di consolidare la presenza internazionale, aumentando la penetrazione nei mercati di riferimento (Germania e Benelux) e integrando la propria offerta con nuovi prodotti, su cui Leiner ha sviluppato un significativo track record. Leiner è infatti da molti anni, in qualità di inventore del sistema brevettato Sunrain per la protezione dal sole e dalla pioggia, leader di mercato in tale segmento.

Mediocredito Trentino-Alto Adige, nel ruolo di advisor e arranger, ha fornito il supporto legale per gli aspetti formali, normativi e per la predisposizione del Regolamento del prestito, ha gestito l’attivazione della garanzia europea Invest EU – Innovation del Fondo Europeo degli Investimenti e ha fornito l’assistenza fino alla fase finale di emissione del titolo, che è stato sottoscritto interamente dalla banca.

Alessio Bellin, nella foto, Amministratore Delegato di GIBUS: “Siamo estremamente orgogliosi dell’emissione del nostro primo minibond e ancor più di averlo emesso con il supporto di un istituto attento alle esigenze delle PMI come Mediocredito Trentino Alto Adige. I fondi saranno principalmente indirizzati al sostegno finanziario della recente acquisizione di Leiner e ai relativi piani di sviluppo mirati al rafforzamento della presenza del Gruppo Gibus nell’area tedesca”.

Diego Pelizzari, Direttore Generale di Mediocredito Trentino-Alto Adige: “La nostra banca ha seguito con grande interesse la società nella strutturazione e nell’emissione del minibond. GIBUS è già una protagonista nel mercato del capitale di rischio e si dimostra ulteriormente innovativa utilizzando uno strumento come questo, utile per il sostegno di importanti progetti di acquisizione e di sviluppo e per l’ottenimento di una visibilità ancor maggiore nei confronti di clienti, fornitori, competitors e altri investitori. Importante la presenza della garanzia Invest EU Innovation che viene concessa dall’Europa al fine di valorizzare aziende e progetti innovativi e viene attivata dalla nostra banca grazie all’accordo in essere con il Fondo Europeo per gli Investimenti.”