Equita Group, ricavi netti consolidati a 86,9 mln

Il Consiglio di Amministrazione di Equita Group S.p.A. ha approvato il progetto di bilancio della Società e il bilancio consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2022. Nel 2022 il Gruppo ha visto crescere i ricavi derivanti da attività con i clienti , da €79,0 milioni a €83,0 milioni (+5% rispetto all’anno precedente), registrando così il miglior risultato dalla quotazione. La strategia di diversificazione e il forte posizionamento raggiunto da Equita sul mercato italiano hanno infatti permesso al Gruppo di realizzare una performance positiva nel corso del 2022, nonostante il difficile contesto geopolitico e macroeconomico che ha influenzato negativamente i mercati dei capitali a livello globale. Includendo le attività non rivolte ai clienti, e dunque considerando anche i proventi del Trading Direzionale e del Portafoglio Investimenti, i Ricavi Netti Consolidati del Gruppo si sono attestati a €86,9 milioni nel 2022 (€90,4 milioni nel 2021, -4%). I ricavi del Sales & Trading, al netto delle commissioni passive e degli interessi, hanno raggiunto €21,7 milioni nel 2022 (€22,9 milioni nel 2021, -5%) e i ricavi delle attività di Client Driven Trading & Market Making 5 si sono attestati a €13,5 milioni (€11,5 milioni nel 2021, +18%), grazie alla maggiore attività da parte dei clienti sul fronte obbligazionario e su quello dei titoli asiatici. Il Trading Direzionale ha registrato un risultato in linea con la media degli ultimi anni, contribuendo ai ricavi netti per €2,5 milioni, anche se in significativo calo rispetto all’anno precedente (€6,4 milioni nel 2021, -60%). La performance del Trading Direzionale è complessivamente penalizzata dall’effetto comparativo con il 2021, anno in cui il marcato trend rialzista dei mercati aveva fatto registrare un risultato significativamente superiore alla media storica. Si segnala che il risultato del Trading Direzionale del 2022 include i proventi di un portafoglio obbligazionario immobilizzato held-to-collect pari a circa €31 milioni, costruito tra luglio e settembre 2022, che ha permesso di sfruttare le opportunità presentatesi sul mercato obbligazionario durante l’estate. Andrea Vismara, nella foto, Amministratore Delegato di Equita, ha commentato: “I risultati raggiunti nel 2022 confermano l’ambizioso progetto di crescita di Equita: a sei anni dalla quotazione, grazie all’impegno di tutti i professionisti del Gruppo, siamo riusciti a far crescere i ricavi da €54 milioni a €87 milioni (+61% rispetto al 2017), gli utili da €11 milioni a €16 milioni (+47% rispetto al 2017) e a premiare i nostri azionisti con un Total Shareholder Return superiore al 71%. Nello stesso periodo abbiamo diversificato significativamente il business, rafforzato il nostro ruolo di primaria banca d’affari indipendente e distribuito più di €54 milioni di dividendi (€1,18 per azione). La remunerazione degli azionisti resta un punto centrale della nostra strategia, così come confermato anche dagli obiettivi del business plan 2022-2024. La proposta di distribuire un dividendo di €0,35 per azione nel corso del 2023, in linea con l’anno precedente, va proprio in questa direzione”.