Dormire di più migliora la vita

Il loro modello ha analizzato i risultati all’interno delle risposte della stessa persona attraverso gli anni del sondaggio e ha anche confrontato i risultati tra i partecipanti. Questo è anche il primo studio che ha testato l’effetto longitudinale del jetlag sociale sulla qualità della vita. A livello individuale, la qualità del sonno segnalata era significativamente correlata con tutte e cinque le misure della qualità della vita, tranne lo stress lavorativo. La qualità del sonno era anche significativamente correlata positivamente con tutte le misure della qualità della vita quando si confrontavano le persone. Confrontando tra i partecipanti, la durata del sonno era significativamente correlata con la salute soggettiva e la felicità, mentre il jetlag sociale era significativamente correlato con la soddisfazione della vita e lo stress lavorativo. Tuttavia, né la durata del sonno né il jetlag sociale hanno mostrato alcuna correlazione significativa nel tempo a livello individuale. Gli autori notano che le cause del jetlag sociale (ad esempio, un nuovo lavoro con orari diversi) cambiano raramente e il periodo di tre anni studiato dal presente studio potrebbe non essere stato abbastanza lungo per cogliere eventuali effetti potenziali. Questi risultati suggeriscono che la durata o la tempistica del sonno potrebbero non essere così importanti per la qualità della vita quanto un sonno di alta qualità.Gli autori aggiungono: “Un sonno migliore significa una migliore qualità della vita. Mentre quando dormiamo e per quanto tempo dormiamo è importante, le persone che hanno una migliore qualità del sonno hanno anche una migliore qualità della vita, indipendentemente dal tempo e dalla durata del sonno”.