Lavoro: Istat, nel 2022 +545mila occupati su anno

Gli occupati nella media del 2022 sono cresciuti di 545mila unità sul 2021.

Lo rileva l’Istat nell’indagine sulle forze di lavoro sottolineando che il tasso di occupazione sale al 60,1% (+1,9 punti).

Nel quarto trimestre del 2022 gli occupati crescono di 120mila unità sul terzo trimestre e di 353mila in un anno arrivando a quota 23milioni 250mila con un tasso di occupazione del 60,6%.



Nella media del 2022 il tasso di disoccupazione è sceso all’8,1% (-1,4 punti percentuali) mentre le persone in cerca di lavoro in media d’anno sono diminuite di 339 mila unità fissandosi a quota 2 milioni 27mila. Lo rileva l’Istat. Nel quarto trimestre il tasso di disoccupazione scende al 7,8% (-0,1 punti in tre mesi) e quello di inattività al 34,2% (-0,3 punti). I disoccupati scendono sotto quota due milioni a 1 milione 971mila unità.

ANSA