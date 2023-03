Terna incontra i cittadini di Vico Equense per il riassetto della rete della Penisola Sorrentina

Si è concluso con successo e con un’importante partecipazione il ‘Terna Incontra’ (nella foto, l’a. d. del gruppo Stefano Donnarumma) organizzato dalla società che gestisce la rete elettrica nazionale per informare i cittadini di Vico Equense (NA) sull’avvio dei cantieri del collegamento elettrico a 150 kV “Sorrento – Vico Equense – Agerola – Lettere” all’interno del territorio comunale.

All’evento, che si è tenuto presso l’Oratorio San Raffaele, sono intervenuti il sindaco di Vico Equense, Giuseppe Aiello, e la consigliera comunale, Rossella Staiano.

Durante l’incontro i tecnici di Terna hanno condiviso con i cittadini tutte le informazioni sui lavori che interesseranno l’area del Comune, raccogliendo anche osservazioni sull’opera da parte della comunità locale.

L’opera, per la quale Terna investirà circa 40 milioni di euro, rientra nel più ampio piano di riassetto della Penisola Sorrentina e consentirà di aumentare l’affidabilità del sistema elettrico e di superare il livello di tensione di 60 kV, non più adeguato ad assicurare la sicurezza, la resilienza e la qualità del servizio di trasmissione elettrica dell’area. Una volta completata, inoltre, permetterà, a fronte della realizzazione di 23 km di nuove linee elettriche aeree e di 12 km in cavo interrato, la demolizione di circa 60 km di vecchi elettrodotti e oltre 160 sostegni all’interno della Penisola Sorrentina.