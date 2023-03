 Partnership tra Carrefour Italia e Nexi: bollettini postali e avvisi pagoPA si pagano in cassa

Carrefour Italia e Nexi annunciano una partnership che consente ai cittadini di pagare bollettini postali e avvisi pagoPA presso le casse di oltre 190 punti vendita in Italia tra ipermercati Carrefour e Carrefour Market. Il servizio, realizzato in collaborazione con Poste Italiane, permette di effettuare il pagamento con qualsiasi strumento.

Basata sulla piattaforma tecnologica di Nexi, questa soluzione è la sola nel suo genere in Italia e garantisce a Carrefour la possibilità di gestire con un’unica integrazione l’interfaccia del sistema cassa con la piattaforma pagoPA e con i sistemi di Poste, permettendole di abilitare contestualmente l’incasso sia dei bollettini postali, sia degli avvisi pagoPA.

Il servizio, disponibile durante tutto l’orario di apertura dei punti vendita, consente la lettura del barcode dei bollettini e del QR Code degli avvisi pagoPA, permettendo di effettuare il pagamento in cassa di bollette, utenze, tributi, tasse, multe, servizi alle scuole e altri versamenti verso la Pubblica Amministrazione, con la garanzia di un’esperienza di pagamento semplice, affidabile e sicura.

“I nostri clienti sono sempre al centro della nostra strategia e grazie alla partnership con Nexi, saremo in grado di soddisfare ulteriormente le loro esigenze, migliorando la loro esperienza di acquisto nei nostri punti vendita.” afferma Alessandra Grendele, Direttrice E-Commerce,Marketing, Dati e Trasformazione Digitale, Carrefour Italia – Oltre ai bollettini postali infatti sarà possibile effettuare in cassa i pagamenti verso la Pubblica Amministrazione, in modo semplice, veloce e sicuro.”

“L’accordo con Carrefour Italia ci consente di continuare a supportare la modernizzazione del Paese, contribuendo a un’ulteriore diffusione dei pagamenti digitali, nello specifico verso la Pubblica Amministrazione – afferma Andrea Pennacchia head of Banking & PA Solutions di Nexi – Questa partnership ci permette anche di muovere un altro passo nel percorso di digitalizzazione dei punti vendita, garantendo inoltre alla GDO l’opportunità di ampliare l’offerta di servizi alla clientela senza aumentare la complessità in cassa: siamo l’unico player in Italia, infatti, che offre una gestione integrata sia dei bollettini postali sia degli avvisi di pagamento pagoPA”