Safilo Group, aumentano le vendite

Il Consiglio di Amministrazione di Safilo Group S.p.A., nella foto l’a. d. Angelo Trocchia, ha approvato il bilancio consolidato per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2022 e ha esaminato il progetto di bilancio della capogruppo al 31 dicembre 20221 , che sarà sottoposto all’approvazione dell’Assemblea degli Azionisti che si terrà il 27 aprile 2023 in unica convocazione. Il Consiglio di Amministrazione non ha ritenuto opportuno proporre la distribuzione di un dividendo alla prossima Assemblea degli Azionisti. In data odierna, il Consiglio di Amministrazione ha altresì approvato gli obiettivi economico-finanziari di medio-termine del Gruppo. Nell’esercizio 2022, le vendite nette di Safilo si sono attestate a 1.076,7 milioni di euro, in crescita dell’11,1% a cambi correnti e del 4,2% a cambi costanti rispetto ai 969,6 milioni di euro registrati nel 2021. Nell’esercizio, le vendite organiche2 sono invece cresciute del 7,7% a cambi costanti, registrando un altro significativo miglioramento dopo quello del +10,5% messo a segno nel 2021 rispetto al 2019. I marchi di proprietà hanno rappresentato un traino importante della performance complessiva di Gruppo, in particolare Smith, che con un ulteriore forte balzo delle vendite, si è confermato tra i marchi leader in un segmento e canale distributivo in grande sviluppo come quello degli occhiali e dei prodotti sportivi per l’outdoor. Anche Carrera e Polaroid sono nuovamente cresciuti a doppia cifra, grazie ad una progressione che ha riguardato tutti i principali canali distributivi e tutte le categorie prodotto, e che ha permesso a Carrera di superare abbondantemente i livelli di business pre-pandemia. A fine anno, le vendite dei marchi di proprietà rappresentavano circa il 42%4 del business del Gruppo. È stato per Safilo un anno di solido miglioramento anche sul fronte del business in licenza, grazie soprattutto al buono sviluppo registrato dalle collezioni dei principali marchi, e all’inserimento in portafoglio di nuove licenze che hanno efficacemente contribuito a compensare le vendite realizzate nel 2021 con i marchi cessati. Sul fronte delle principali categorie prodotto, il 2022 ha confermato la buona ripresa del business degli occhiali da sole, l’altrettanto buona tenuta dei ricavi delle montature da vista, in crescita rispettivamente del 9,0% e del 2,0% a livello organico, e l’ulteriore accelerazione delle maschere da sci e dei caschi da sci e bici a marchio Smith, che ha portato a un +22% la crescita annuale della categoria prodotto denominata ‘Altro’. Nell’anno, le vendite online di Safilo, costituite dal business direct to consumer (D2C) e dalle vendite realizzate attraverso gli internet pure player (IPP), hanno rappresentato il 15%4 del business del Gruppo, in crescita di circa il 4% rispetto all’anno precedente. Per area geografica, nel 2022 l’Europa si è confermata il principale motore di crescita, con i più importanti mercati dell’area e il crescente business in Turchia e Polonia che hanno contribuito a un incremento dei ricavi del 12,3% a cambi correnti, del 12,0% a cambi costanti e del 16,1% a livello di vendite organiche2 . Nell’anno, il mercato nordamericano ha beneficiato del rafforzamento del dollaro sull’euro, chiudendo in progressione del 6,8% a cambi correnti. L’andamento dei ricavi a cambi costanti invece, complessivamente in calo del 4,7%, è risultato sostanzialmente stabile rispetto al 2021 a livello di vendite organiche2 (-0,3%), a causa di una base di comparazione particolarmente sfidante, soprattutto nel secondo semestre. Sono risultati per Safilo in deciso miglioramento sia i ricavi nel Resto del mondo, composti dal business in IMEA e in America Latina, che quelli in Asia e Pacifico, due aree geografiche in crescita rispettivamente del 33,1% e 9,8% a cambi correnti, del 21,1% e 3,4% a cambi costanti e del 17,0% e 13,1 al livello di vendite organiche.