TMP Group, nel 2022 valore di produzione a 6,5 mln

TMP Group S.p.A., tech-media company italiana specializzata nella progettazione e sviluppo di strategie di comunicazione, advertising e digital marketing, eventi ibridi e contenuti, caratterizzati da un alto profilo tecnologico, quotata sul mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana (ticker: TMP), comunica che il Consiglio di Amministrazione ha esaminato il valore di produzione consolidato, corrispondente a ricavi totali consolidati, al 31 dicembre 2022, non sottoposto a revisione contabile, che risulta pari a 6,5 milioni di euro, in crescita del 14% rispetto ai 5,7 milioni di euro pro forma del 2021. L’AD Roberto Rosati (nella foto) ha commentato così il risultato: «Siamo soddisfatti di poter confermare quanto promesso durante il roadshow pre-quotazione, con un valore di produzione in crescita rispetto al 2021.Si tratta di un risultato che deriva dall’intenso lavoro e dal modello di business del gruppo, dedicato all’implementazione delle tecnologie nelle quattro aree verticali che presidiamo (Digital, Experience, Production, Technology). Questo grazie ad un team capace di progettare e realizzare prodotti e tecnologie sempre innovativi, intercettando repentinamente le esigenze e le evoluzioni del contesto esterno – sottolinea Rosati – Inoltre, la trasparenza e la condivisione sono principi fondanti della società che abbiamo sempre adottato e che vogliamo continuare a esercitare verso tutti gli stakeholder dell’azienda per mantenere con loro un ecosistema virtuoso caratterizzato da un costante rapporto di conoscenza e sviluppo reciproci. L’impegno per i prossimi mesi rimane dunque immutato, con obiettivi chiari e precisi che vanno dall’espansione geografica fino alla continua crescita grazie sia ad uno sviluppo organico che a possibili progetti di M&A».