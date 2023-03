TXT Group si aggiudica gara da 120 mln

TXT e-Solutions S.p.A. (nella foto, l’a. d. Daniele Misani), società quotata presso il Segmento STAR del Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., informa che HSPI S.p.A. (“HSPI”), società del Gruppo interamente controllata da TXT, si è aggiudicata come capogruppo del RTI composto da ulteriori quattro società specializzate, il lotto 2 della Gara a procedura aperta per l’affidamento di servizi applicativi in ottica cloud e di servizi di demand e pmo per le Pubbliche Amministrazioni Centrali (ed. 2). Il Lotto 2 ha ad oggetto servizi di demand e PMO per le Pubbliche Amministrazioni Centrali e comprende servizi di Project Management, Monitoraggio, Change Management, Demand Management e rilevazione della Customer Satisfaction; tali servizi sono strategici per il Sistema Paese e per le Pubbliche Amministrazioni contraenti per governare l’innovazione e evoluzione dei propri Sistemi Informativi e centrare gli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). L’accordo quadro relativo al Lotto 2 del bando pubblico oggetto del presente comunicato, che rientra nell’ambito del PNRR, permetterà all’RTI guidato da HSPI di stipulare contratti con le Pubbliche Amministrazioni Centrali per un valore fino a Euro 120 milioni (escluse estensioni) nel corso del periodo 2023-2026, di cui il 61% del valore del contratto a favore del Gruppo TXT. L’elenco Pubbliche Amministrazioni Centrali che potranno fruire dei servizi digitali include Organi costituzionali e di rilievo costituzionale, Presidenza del Consiglio dei ministri, Ministeri, ivi compresi gli Uffici Periferici, Agenzie fiscali, Enti di regolazione dell’attività economica. Enti produttori di servizi economici, Autorità amministrative indipendenti, Enti a struttura associativa, Enti produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali, Enti e Istituzioni di ricerca, Enti nazionali di previdenza e assistenza sociale, Commissari straordinari di governo, Agenzia per i servizi sanitari regionali (AGENAS), Banca d’Italia, Commissione Nazionale per le società e la borsa (CONSOB), Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), Autorità per l’energia elettrica e il gas e il sistema idrico (AEEGSI), Enti pubblici esercenti attività di collegamento con le organizzazioni internazionali e altri. “Grazie a questo risultato ricopriamo un ruolo sempre più centrale nel grande progetto di digitalizzazione della Pubblica Amministrazione Italiana, un progetto che sta accelerando anche grazie al PNRR” ha commentato Sebastiano Manno, CEO di HSPI a capo della divisione Digital Advisory di TXT Group, “Le nostre competenze specializzate in ambito di innovazione digitale e di gestione di progetti complessi, dimostrate in oltre venti anni di esperienza come partner tecnologico di principali player pubblici e privati, saranno un asset chiave nell’ambito del prestigioso progetto di digitalizzazione del Sistema Paese di cui saremo protagonisti”. L’accordo quadro oggetto del presente comunicato rappresenta un traguardo chiave per la crescita accelerata nel campo strategico della digitalizzazione del settore pubblico e si somma agli altri bandi pubblici di oltre 50 milioni da maturare nel periodo 2023- 2026 già aggiudicati dal Gruppo TXT “Siamo orgogliosi di poter mettere a servizio del Paese la nostra capacità di offrire soluzioni innovative ad alto valore aggiunto, contribuendo da protagonisti al processo di innovazione digitale del settore pubblico.” commenta Enrico Magni, Presidente del Gruppo TXT. ”Questo importante risultato è la conferma della validità del nostro piano strategico di crescita e diversificazione, e rappresenta una grande opportunità per proseguire nel percorso di crescita organica continuando a creare valore per i nostri clienti, collaboratori e azionisti.”