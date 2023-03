Si possono generare nuovi neuroni nel cervello

Gli scienziati dell’Università di Ginevra in Svizzera sono stati in grado di attivare le cellule staminali neurali dormienti utilizzando approcci farmacologici e genetici per il gene Mpc1. Alcune aree del cervello adulto contengono cellule staminali neurali quiescenti o dormienti che possono potenzialmente essere riattivate per formare nuovi neuroni. Tuttavia, la transizione dalla quiescenza alla proliferazione è ancora poco conosciuta. Un team guidato da scienziati delle Università di Ginevra (UNIGE) e Losanna (UNIL) ha scoperto l’importanza del metabolismo cellulare in questo processo e ha identificato come risvegliare queste cellule staminali neurali e riattivarle. I biologi sono riusciti ad aumentare il numero di nuovi neuroni nel cervello di topi adulti e persino anziani. Ciò ha permesso di generare nuovi neuroni nei cervelli di topi adulti e persino anziani. “Con questo lavoro, dimostriamo che la riorientazione delle vie metaboliche può influenzare direttamente lo stato di attività delle cellule staminali neurali degli adulti e di conseguenza il numero di nuovi neuroni generati”, riassume il professor Knobloch, co-autore dello studio. “Questi risultati gettano nuova luce sul ruolo del metabolismo cellulare nella regolazione della neurogenesi. A lungo termine, questi risultati potrebbero portare a potenziali trattamenti per condizioni come la depressione o le malattie neurodegenerative”, conclude Jean-Claude Martinou, co-autore dello studio. Lo studio completo è riportato su Science Advances.