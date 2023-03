Brembo, crescono le vendite

Il Consiglio di Amministrazione di Brembo S.p.A, ha approvato i risultati del Gruppo al 31 dicembre 2022. I ricavi netti consolidati del Gruppo Brembo ammontano a € 3.629,0 milioni, in crescita del 30,7% rispetto all’anno precedente (+25,1% a parità di cambi). Il perimetro di consolidamento è variato a seguito dell’acquisizione del gruppo spagnolo J.Juan con effetto 1° novembre 2021; a parità di perimetro l’incremento sarebbe del 27,6%. A parità di cambi e di perimetro di consolidamento i ricavi segnano un incremento del 22,0% rispetto all’anno precedente. A livello geografico, nel periodo in esame tutti i principali mercati in cui il Gruppo opera sono in aumento rispetto all’anno precedente. Le vendite in Italia crescono del 10,5%, in Germania del 33,8%, in Francia del 18,5%, nel Regno Unito le vendite sono in leggero calo a -1,8%. Per quanto riguarda i paesi extra-europei, l’India è in crescita del 40,4% (+32,9% a cambi costanti), la Cina del 30,4% (+21,5% a cambi costanti), mentre il Giappone chiude a -9,6% (-9,9% a cambi costanti). Il Sudamerica cresce del 66,1% (+43,0% a cambi costanti), mentre il Nord America (USA, Canada e Messico) aumenta del 48,8% (+34,3% a cambi costanti). Per quanto riguarda i segmenti di mercato, le applicazioni per auto aumentano del 30,5%, quelle per motocicli del 44,3% (+18,2% a parità di perimetro di consolidamento), i veicoli commerciali del 19,2%, mentre il settore delle competizioni cresce del 23,7%. Nel corso del 2022 il costo del venduto e gli altri costi operativi netti ammontano a € 2.404,6 milioni, pari al 66,3% delle vendite, percentualmente in lieve crescita rispetto al 64,2% dell’anno precedente. I costi per il personale sono pari a € 616,2 milioni, con un’incidenza sui ricavi del 17,0%, in calo rispetto all’anno precedente (18,2% dei ricavi). Le persone in forza al 31 dicembre 2022, inclusi i lavoratori interinali, sono 14.966, ovvero 1.369 in più rispetto all’anno precedente (quando erano 13.597). Il margine operativo lordo (EBITDA) del 2022 ammonta a € 625,2 milioni (17,2% dei ricavi), e si confronta con € 502,7 milioni del 2021 (18,1% dei ricavi). Gli oneri finanziari netti dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2022 ammontano a € 8,5 milioni (€ 5,2 milioni nel 2021) e sono composti da differenze cambio nette positive per € 4,6 milioni (€ 4,4 milioni nel 2021) e da altri oneri finanziari netti per € 13,1 milioni (€ 9,7 milioni l’anno precedente). La stima delle imposte, calcolata sulla base delle aliquote previste dalla normativa vigente, risulta pari a € 88,2 milioni, con un tax rate del 23,1%. Il periodo chiude con un utile netto di € 292,8 milioni, in aumento del 35,9% rispetto all’anno precedente. L’indebitamento finanziario netto al 31 dicembre 2022 è pari a € 502,0 milioni, in calo di € 128,6 milioni rispetto al 30 settembre 2022. Al netto dell’effetto del principio contabile IFRS16 l’indebitamento netto ammonta a € 260,8 milioni, in riduzione di € 144,7 milioni rispetto al 30 settembre 2022. Il Presidente Esecutivo Matteo Tiraboschi (nella foto) ha commentato: “Brembo chiude con soddisfazione il 2022; in termini di ricavi, margini e utile netto, abbiamo registrato i valori più alti di sempre nella storia dell’azienda. Tutti i segmenti di riferimento in cui operiamo hanno contribuito a questo risultato. Un traguardo raggiunto pur nelle complessità di un anno caratterizzato in particolare dalle conseguenze della guerra in Ucraina e dal perdurare di dinamiche inflazionistiche sui mercati delle materie prime. La strategia delineata in questi anni si sta dimostrando efficace per mantenere la competitività di Brembo ai massimi livelli, in un contesto che rimane sfidante. L’innovazione delle nostre soluzioni continua a essere incentrata su digitalizzazione e sostenibilità, due elementi chiave per la Brembo del futuro. In questa direzione va il lavoro di sviluppo del nostro innovativo sistema frenante intelligente Sensify, così come la ricerca di frontiera del Brembo Inspiration Lab in California. A ulteriore sostegno di questo percorso, abbiamo annunciato lo scorso ottobre l’apertura di Brembo Ventures, la nostra nuova unità di venture capital che ha l’obiettivo di investire nelle migliori start up tecnologiche. Siamo entrati nel nuovo anno consapevoli che i risultati raggiunti nel 2022 saranno la base per continuare a investire per il nostro domani.”