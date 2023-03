Esprinet, V-Valley e MITEL siglano accordo per la distribuzione di soluzioni UCC

Esprinet (nella foto, l’a. d. Alessandro Cattani) e Mitel Italia annunciano di aver firmato un accordo per la distribuzione delle soluzioni UCC Mitel.

V-Valley, realtà del Gruppo Esprinet focalizzata nella distribuzione di Advanced Solutions, metterà a disposizione dei propri clienti rivenditori la gamma delle soluzioni di Unified Comunication Platform, includendo Call Managers, APP di collaborazione, Contact Center e soluzioni di Mobilità.

Mitel è un leader mondiale nel mercato delle comunicazioni aziendali e alimenta oltre due miliardi di connessioni business con applicazioni cloud e di collaborazione orientate al futuro. Mitel offre una gamma completa di prodotti e servizi all’interno di un portfolio UC collaudato che offre funzionalità innovative ed elevata personalizzazione.

Affidandosi a V-Valley, MITEL sceglie un partner solido e affidabile in grado di supportare la crescita del business nel mercato italiano.

V-Valley, grazie alle competenze della propria struttura e all’orientamento a fornire soluzioni a valore, metterà a disposizione di MITEL l’esperienza di un team specializzato nella gestione e distribuzione di servizi e soluzioni avanzate, fornendo nuove opportunità di business ai clienti SMB, Medium ed Enterprise che operano nel settore delle Unified Comunication.

“L’accordo con il Gruppo Esprinet rappresenta un importante passo in avanti nella strategia di sviluppo del canale che Mitel Italia continua a perseguire. Il nostro portfolio di offerta ci consente di coprire tutti i segmenti di mercato, dalle PMI alle grandi aziende pubbliche e private. Con l’aiuto di V-Valley potremo supportare ancora meglio la nostra rete di Partner in costante crescita, capitalizzando al meglio le potenzialità del programma di canale di Mitel. Il nostro obiettivo comune è garantire ai clienti la possibilità di scegliere la soluzione e la modalità di implementazione più adatte alle esigenze di oggi e di domani “, ha commentato Danilo Piatti, Amministratore Delegato di Mitel Italia SRL

“Per V-Valley, la partnership con Mitel rappresenta un’opportunità per offrire tecnologie UCC sia in modalità on- premise che cloud ai nostri clienti, anche attraverso un portafoglio sempre più ampio di competenze e servizi a valore aggiunto legate al mondo della Unified Comunication. Questa nuova collaborazione rientra nel piano strategico del Gruppo volto ad offrire soluzioni ed opportunità di business per i nostri partner nell’ambito delle Advanced Solutions”, ha aggiunto Sergio Grassi, Head of Sales & Marketing V-Valley.