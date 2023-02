Supernova Hub (gruppo ITLM): nuovi investimenti e risultati in crescita per tutte le scale-up partecipate

Supernova Hub, il corporate venture builder creato nel 2015 dall’imprenditore Federico Pozzi Chiesa (nella foto, ad della società Italmondo SpA, Gruppo internazionale di trasporti ITLM), entra nel 2023 forte dellacrescita delle scale-up partecipate: il fatturato aggregato (dato dalla somma dei fatturati delle partecipate) registra una netta crescita, dai 44 milioni di euro nel 2021 arriva, nel 2022, a superare 80 milioni. Chiari e definiti gli obiettivi: sviluppo del polo d’innovazione a Milano, e consolidamento ulteriore delle scale-up partecipate.

L’incubatore Supernova Hub segue un modello d’investimento “Corporate Builder” e investe nelle idee di successo un capitale iniziale per dare vita ad aziende innovative (delle quali sono Founder o Co-Founder), integrate e sostenibili nel medio e lungo periodo. Supernova Hub fornisce un supporto nella creazione del modello di business e del team, nello sviluppo della tecnologia con piattaforme customizzate, nello sviluppo dicompetenze finanziarie e strategiche, oltre a mettere a disposizione delle start-up i propri spazi di co-working.

“Il 2022 è stato un anno speciale per Supernova Hub, un anno di crescita ma anche di nuove sfide e nuovi progetti che hanno preso vita e in cui crediamo moltissimo – ha dichiarato Federico Pozzi Chiesa, CEO & Founder diSupernova Hub e AD di Italmondo. È stata confermata la validità del nostro modello d’innovazione e dei business su cui abbiamo puntato, che sono stati in grado di crescere, di lanciare nuovi prodotti e servizi, di precedere e cavalcare le evoluzioni del mercato e di affermarsi come leader nei loro settori. Ma non solo: abbiamo avviato progetti importanti come quello di Destination Gusto, che unisce la nostra expertise nei settori della logistica e dell’e-commerce al mondo del food e del made in Italy, e quello di MI HUB, che rappresenta il nostro ingresso nel mondo della comunicazione e del marketing. Guardiamo avanti forti dei risultati di quest’anno, che ci danno la spinta per proseguire con sempre maggiore forza verso il consolidamento di un polo dedicato all’innovazione e al digitale in quella che è la sede ‘storica’ del nostro Gruppo.”

Nel 2022 l’acceleratore ha investito in due nuovi progetti: il primo è Destination Gusto, il food e-commerce di prodotti d’eccellenza rigorosamente made in Italy. Sviluppato grazie alla sinergia con Intesa Sanpaolo, la piattaforma offre prodotti enogastronomici esclusivi, provenienti da ogni regione d’Italia, ordinabili sia dall’app sia dl sito Destinationgusto.it. La new company Destination Gusto srl vede la partecipazione di Intesa Sanpaolo con il 49% delle quote e di Supernova Hub, come socio di maggioranza, con il 51%. Grazie alla sinergia con il Gruppo ITLM, Destination Gusto garantisce un servizio logistico contraddistinto dai più elevati standard di mercato. Italmondo, fulcro di ITLM Group, si occuperà della gestione del magazzino e del picking and packing. Sendabox, scale-up di Supernova Hub, delle consegne, mettendo a frutto l’esperienza in spedizioni B2C e B2B. L’obiettivo è arrivare alla consegna same day e next day nelle principali città italiane grazie alla partnership con DeliveryNow. Oggi Destination Gusto ha già raggiunto circa 220mila utenti registrati arrivando a superare le 10 mila app scaricate in poco più di un trimestre e ha selezionato 160 produttori di eccellenza con oltre 2mila prodotti e l’obiettivo di arrivare a 3mila entro l’anno.

Infine nel corso dell’anno Supernova Hub ha anche avviato una nuova piattaforma di comunicazione: MI HUB | Brand + Talent Accelerator, un’agenzia con base a Milano, che parte dalla consulenza strategica per far emergere tutto il potenziale creativo e commerciale dei marchi e dei talenti. MI HUB nasce grazie alla sinergia con la piattaforma digitale e testata giornalistica MANINTOWN e lavora sui processi di potenziamento digitale e comunicazione innovativa, offrendo servizi di branding & communication dove spesso il talent è al centro di una visione creativa e strategica capace di accelerare la crescita di un brand. Da qui è nata anche la sezione di Servizi legati alla valorizzazione dei Talent tramite i Social Media e la stessa comunicazione digital dei brand, che devono oggi creare contenuti sempre più ingaggianti per parlare alle nuove generazioni. MI HUB parte nello sviluppare un proprio network di future promesse del cinema e dello spettacolo, supportando inoltre per la seconda edizione i NEXT GENERATION AWARDS powered by MANINTOWN, un progetto che rappresenta un concreto supporto alla nuova generazione del cinema italiano. Nella cornice del Festival Internazionale del Cinema di Venezia, MI HUB ha premiato 4 migliori attori e attrici – Nicolas Maupas, Carolina Sala, Matteo Oscar Giuggioli e Amanda Campana – che hanno fatto il loro primo red carpet a Venezia per poi essere protagonisti della Cover story che il magazine presenta alla Festa del Cinema di Roma. Sempre nel segno del supporto ai giovani creativi sono le collaborazioni con l’illustratore Jacopo Ascari, che ha realizzato gli artwork e l’immagine del NEXT GENERATION AWARD, oltre alla speciale Cover per il supplemento The Art of Wine (nuovo verticale sul mondo vino prodotto da MANINTOWN)/MI HUB.



Ad oggi, Supernova Hub ha investito circa 24 milioni di euro totali: di cui 15 milioni nelle imprese supportate – tra cui Termo, Sendabox e Opyn – e 9 milioni nella prima tranche di ristrutturazione del building di co-working all’interno del distretto digitale. Le start-up nei round successivi hanno raccolto dal mercato ulteriori 35 mln €, arrivando a un totale di60 milioni di euro tra investimenti diretti e ricevuti dal mercato. L’incubatore ha inoltre messo a punto nell’arco dell’anno un modello di corporate building in grado di offrire consulenza anche ad aziende terze.

Il 2022 è stato per Supernova Hub un anno di crescita e di conferme. A partire da Opyn, la fintech italiana specializzata nel lending per le imprese e nell’offerta della tecnologia as a service a banche, asset manager e corporate, che dall’inizio è stata sotto l’egida di Supernova Hub e del Gruppo ITLM per volontà di Federico Pozzi Chiesa, oggi membro del CdA, già investitore early stage. Nel 2022 Opyn ha accelerato il suo percorso di crescita, segnando un incremento dei prestiti erogati del 92% rispetto al 2021 fino ad arrivare ai 752 milioni di euro di finanziamenti alle imprese nell’anno. Questo incremento ha permesso a Opyn di superare la soglia del miliardo di euro erogato dall’inizio dell’attività. In solido aumento anche il fatturato dell’azienda, che nel 2022 è più che raddoppiato rispetto all’anno precedente, e la quota di mercato, che nei primi sei mesi dell’anno ha raggiunto il 16,5%. Inoltre, a novembre 2022 Opyn ha lanciato Opyn Pay Later: il primo servizio di Buy Now, Pay Later destinato al mondo B2B. Si tratta di un grande passo per la fintech che aspira con questa novità a raggiungere anche l’Europa.

Il 2022 è stato un anno di crescita anche per Termo, azienda capofila della rivoluzione Greentech in Italia, che dal 2014 si occupa di ridurre i consumi energetici degli edifici residenziali, puntando a semplificare e digitalizzare i processi in un settore tradizionale come quello dell’installazione e gestione dei sistemi termici. Oggi la società, arrivata alla soglia dei 35 milioni di ricavi annui e oltre 160 dipendenti, ha eseguito più di 13.000 installazioni, seguito più di 100 cantieri superbonus 110% e stipulato convenzioni con oltre 150 istituti bancari: grazie a quest’importante crescita è diventata un punto di riferimento per il mondo della riqualificazione energetica ed Ecobonus. Nel 2022 Termo ha implementato la sua policy ESG raggiungendo degli obiettivi sfidanti verso la sostenibilità e la responsabilità sociale come l’ingresso ufficiale nel mondo delle benefit corporation, adottando lo status di “Società Benefit”. Ad oggi l’implementazione delle soluzioni Termo genera una riduzione delle emissioni di CO2 pari a 4.500 tonnellate annue. Negli anni precedenti la società aveva raccolto vari investimenti: nel dicembre 2020 un round da 8,5 milioni di euro guidato dal Fondo Italiano d’Investimento, a cui ha partecipato anche Supernova Hub, e nel 2021 un aumento di capitale da 7,3 milioni di euro.

In costante sviluppo anche Sendabox, la prima piattaforma online che integra soluzioni di logistica con i servizi dei migliori corrieri nazionali e internazionali. Fondata da Federico Pozzi Chiesa nel 2014 e incubata da Supernova Hub, offrire oggi una piattaforma che integra il flow logistico per clienti di medie e grandi dimensioni sia in Italia che all’estero e che gestisce 2.3 milioni di spedizioni l’anno, con una clientela fidelizzata di oltre 135.000 utenti (90% clientela business), distinguendosi con servizi sempre più unici come la consegna Same day, Next Day, la rete di punti di ritiro sul territorio Italiano e 14 corrieri integrati con soluzioni di shipping nazionale e internazionale. Nel 2021 ha lanciato una nuova versione di SendaPRO rivolta al business, l’innovativa piattaforma pensata per piccole e medie imprese ed e-commerce che hanno necessità di gestire flussi continuativi di spedizioni. Nel 2022 la società ha avviato una partnership esclusiva con DeliveryNow: un accordo che permette anche ai grandi e-commerce di allinearsi a un livello di servizio prime e garantire così consegne same day e next day di pacchi fino a 20 kg,consegna espressa nelle regioni di copertura e servizi personalizzabili. Per il 2023 Sendabox si pone l’obiettivo di rafforzare la flotta di mezzi green – elettrici, ibridi e a metano – che ad oggi sono 16.



Supernova Hub è al centro di un distretto dell’innovazione che sta prendendo vita grazie al progetto di sviluppo degli asset immobiliari di proprietà del Gruppo ITLM. Il building in Espinasse sede di Supernova Hub, che nei suoi uffici ospita l’acceleratore, il team di consulting e i team delle scale-up, è stato ristrutturato per oltre il 70%, e nel 2022 è stata avviata la ristrutturazione degli spazi esterni, che vedrà rinnovate le facciate del building oltre alla creazione di terrazze su più livelli e comunicanti tra loro, fruibili per eventi e convention, la creazione di un’area ristorazione e l’inaugurazione della Fondazione di famiglia con l’obiettivo di ospitare eventi culturali e mostre. Prenderà forma un vero e proprio polo tecnologico, in grado di supportare tutte le diverse fasi dello sviluppo delle nuove imprese, dall’incubazione, all’accelerazione, al consolidamento sui mercati di riferimento.