Il Gruppo ENAV si aggiudica 15 progetti di Ricerca e Sviluppo in ambito europeo

Nell’ambito della prima Call del nuovo Programma SESAR 3 – l’iniziativa di ricerca e innovazione promossa dalla Commissione europea – il Gruppo ENAV (nella foto, l’a. d. Paolo Simioni) si è aggiudicato 15 progetti ottenendo finanziamenti di ricerca per un importo di 4,5 milioni di euro, su un investimento totale di 350 milioni euro da parte dell’industria aeronautica e dell’Unione europea, attraverso il programma di finanziamento Horizon Europe.

Si tratta di uno straordinario risultato per il Gruppo, che si conferma una delle più importanti realtà europee nella gestione di un traffico aereo sempre più intelligente, digitale e sostenibile.

I progetti coprono un’ampia gamma di tecnologie necessarie alla realizzazione, entro il 2040, del Digital European Sky, grazie allo sviluppo di soluzioni che vedranno la loro applicazione in aree sensibili per il settore dell’Air Traffic Management: riduzione delle emissioni, applicazione dell’intelligenza artificiale per l’automazione dei sistemi di gestione del traffico aereo, integrazione dei droni e realizzazione di servizi urbani per la mobilità.

In particolare, ENAV sarà coordinatore di GALAAD (Green Aviation – Lean Arrivals And Dynamicity), il cui obiettivo è sviluppare e convalidare un concetto per l’allocazione dinamica delle rotte in area terminale per rendere le operazioni di controllo del traffico aereo più sostenibili, resilienti, reattive e adattabili ai cambiamenti delle condizioni operative e alle variazioni della domanda di traffico.

L’inizio dei lavori è previsto entro giugno 2023, con durata triennale.