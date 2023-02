STMicroelectronics confermata tra le 100 aziende più innovative al mondo nel 2023

STMicroelectronics, nella foto il presidente e a. d. Jean-Marc Chery leader globale nei semiconduttori con clienti in tutti i settori applicativi dell’elettronica, è stata inclusa nell’elenco Top 100 Global Innovators™ 2023. La lista annuale di Clarivate™, leader globale nel collegare persone e organizzazioni a dati analitici su cui possono fare affidamento per trasformare il proprio mondo, identifica le organizzazioni al vertice del panorama mondiale dell’innovazione, misurando l’eccellenza con particolare attenzione per la continuità eccezionale dei risultati e la scala di innovatività. “L’innovazione è centrale per la creazione di valore e il vantaggio competitivo della nostra azienda. Ci consente, insieme a clienti e partner, di creare tecnologie e prodotti unici che offrono soluzioni per un futuro più sostenibile,” ha dichiarato Alessandro Cremonesi, Executive Vice President, Chief Innovation Officer di STMicroelectronics. “La nostra inclusione per la quinta volta tra i vincitori del premio Top 100 Global Innovator dimostra la qualità delle nostre attività di ricerca e sviluppo (R&S) e l’eccellenza dei nostri team e la loro creatività.” Nel 2022 ST ha investito il 13,5% dei ricavi in R&S, si avvale di oltre 9.000 dipendenti per le attività di ricerca e sviluppo ed è impegnata in vaste attività di collaborazione con laboratori di ricerca di primo piano e partner aziendali in tutto il mondo. L’Innovation Office della Società si occupa principalmente di mettere in connessione le competenze tecnologiche interne con le tendenze emergenti del mercato per identificare opportunità, sopravanzare la concorrenza ed essere leader in settori di tecnologia esistenti o nuovi. Gordon Samson, Chief Product Officer di Clarivate, ha dichiarato: “L’obiettivo di Clarivate è portare chiarezza in ciò che è complesso. Ci dedichiamo principalmente ad analizzare le conoscenze odierne dell’umanità e a far emergere le idee che esplorano tutti gli orizzonti possibili, creando così possibilità di transizione e trasformazione. La classifica Top 100 Global Innovators 2023 premia le aziende e le organizzazioni consapevoli che l’applicazione di idee e soluzioni innovative alle sfide di oggi non solo è vantaggiosa per la loro attività, ma alimenta anche autentici miglioramenti nella società.” I ricercatori di ST studiano tecnologie e applicazioni radicalmente innovative, come Edge AI, sensori intelligenti, nuovi attuatori, FD-SOI, carburo di silicio e nitruro di gallio. Queste tecnologie abilitano la costruzione di dispositivi e applicazioni innovative che vanno dalle automobili elettriche ai robot industriali, dalla sicurezza degli oggetti IoT presenti ovunque alle fabbriche pronte per l’Industria 5.0, dagli smartphone e dai nuovi dispositivi per gateway fino al Metaverso.