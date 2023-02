Pattern, ricavi delle vendite a 109,2 mln

Il Consiglio di Amministrazione di Pattern S.p.A., nella foto l’a. d. Luca Sburlati, società italiana fondata nel 2000 da Francesco Martorella e Fulvio Botto, tra i più importanti operatori nella progettazione, ingegneria, sviluppo, prototipazione e produzione di linee di abbigliamento per i più prestigiosi marchi mondiali top di gamma, nel segmento sfilate e prime linee uomo e donna, ha esaminato alcuni dati preliminari consolidati dell’esercizio 2022 non ancora sottoposti a revisione legale come di seguito evidenziati: − Ricavi delle vendite: € 109,2 milioni (€ 69,5 milioni nel 2021) − Investimenti: € 16,4 milioni (€ 7,7 milioni nel 2021) − PFN negativa (debito) per € 13,8 milioni (positiva per € 3,1 milioni nel 2021) Il Gruppo Pattern raggiunge un importante traguardo superando i € 100 milioni di Ricavi delle vendite attestandosi a € 109,2 milioni. Traguardo ottenuto anche grazie alle ultime operazioni di M&A concluse nel corso del 2022: l’acquisto a febbraio 2022 del 100% di Zanni S.r.l. attraverso la sua controllata (80%) S.M.T. S.r.l., l’acquisto a maggio 2022 del 70% di RGB S.p.A. attraverso la sua controllata (54%) Idee Partners S.r.l., e l’acquisto a novembre 2022 del 70% di D-Holding S.r.l.. L’ottima performance di crescita dei Ricavi delle vendite (+ 57% rispetto all’FY2021) conferma la volontà di consolidare il Polo Italiano della Progettazione e Produzione del Lusso attraverso un piano di crescita di tipo prettamente industriale che coinvolga le aziende di eccellenza italiana. Gli investimenti al 31 dicembre 2022 risultano pari a € 16,4 milioni, in aumento rispetto ai € 7,7 milioni del 31 dicembre 2021, questo a seguito delle ultime operazioni di M&A concluse nel corso del 2022 e all’ acquisto del compendio immobiliare in cui ha sede Roscini Atelier, sito a Spello, di circa 5.000mq con impianto fotovoltaico ad oggi operativo. La posizione finanziaria netta risulta negativa per € 13,8 milioni al 31 dicembre 2022, rispetto a positivi € 3,1 milioni al 31 dicembre 2021 a causa principalmente delle operazioni di M&A concluse nel corso del 2022.