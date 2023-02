Alfonsino e Beintoo: partnership strategica per potenziare il gettito derivante dall’advertising in-app

Alfonsino S.p.A., nella foto l’a. d. Carmine Iodice, pmi innovativa afferente al settore food order&delivery e attiva nei centri italiani di piccole e medie dimensioni, comunica di aver concluso un accordo strategico con Beintoo S.p.A., data company del Gruppo Mediaset, operante nei settori del digital advertising e del data driven marketing, integrando la propria strategia Retail Media con l’obiettivo di potenziare ulteriormente il gettito pubblicitario della Alfonsino Media Platform, Business Unit lanciata l’11 ottobre del 2022 (vedasi comunicato in pari data) e destinata alla promozione di terze parti, quali aziende e brand, mediante la vendita di spazi in-app. L’implementazione delle tecnologie proprietarie di Beintoo contribuirà all’estensione del profilo operativo della piattaforma pubblicitaria, sia in termini di portata che di volumi. Nello specifico, una forma avanzata di programmatic advertising – basata su audience geo-comportamentali delineate in maniera deterministica dal Software Development Kit dell’adTech company – permetterà un approccio qualitativo all’acquisto third-party degli spazi in-app offerti dall’ecosistema digitale di Alfonsino, attivando per gli advertisers soluzioni capillari e specifiche, così da massimizzare l’efficacia dell’azione pubblicitaria. “Siamo entusiasti di poter annunciare questo allargamento delle operations sulla Media Platform attraverso la partnership con Beintoo, che rappresenta per noi un importante passo in avanti nel percorso di crescita della Business Unit” – ha commentato Domenico Pascarella, Presidente e CMO di Alfonsino – “Far leva sulla pubblicità programmatica ci permetterà di condurre una gestione sempre più qualitativa della nostra offerta di spazi in-app, aumentando auspicabilmente le possibilità di un turnover costante e durevole.” Pamela Cocola, Director of Business Development di Beintoo, ha aggiunto: “Siamo felici di aver aggiunto l’ambito data monetization ai progetti che gestiamo insieme a tutto il team di Alfonsino, chiudendo il cerchio sulla strategia Retail Media e mettendo a disposizione degli Advertiser un hub qualitativo per intercettare audience rilevanti. Alfonsino è un partner dinamico, sempre volto alla sperimentazione e all’innovazione, due temi molto cari a Beintoo. Siamo sicuri che la nostra collaborazione porterà entrambe le realtà a raggiungere importanti risultati.” Da evidenziare i dati sulla crescita della filiera programmatic elaborati da Statista. Nell’ultimo lustro, infatti, il mercato europeo degli annunci programmatici si è ingrandito a ritmo sostenuto, estendendo progressivamente il proprio bacino di attrattività e i volumi di spesa, registrando un tasso di crescita annuo del 20%. Secondo il report, inoltre, la spesa programmatica in Europa ha raggiunto nel 2022 i 73.88 miliardi di dollari, con il settore che ha rappresentato il 70% delle entrate totali della pubblicità digitale in Europa.