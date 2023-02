Arterra Bioscence sottoscrive un nuovo contratto di collaborazione con ABResearch

Arterra Bioscience S.p.A., azienda green biotech specializzata in ricerca e sviluppo nell’ambito delle biotecnologie, quotata dal 2019 sul mercato dell’Euronext Growth Milan di Borsa Italiana S.p.A., rende noto di aver sottoscritto, in data 10 febbraio 2023, un contratto di collaborazione con ABResearch S.r.l. (“ABR”) avente ad oggetto lo svolgimento di attività di ricerca e studio delle potenziali proprietà e utilizzi in ambito commerciale di una molecola di proprietà di ABR. Le attività di ricerca e studio avranno, in particolare, l’obiettivo di validare l’efficacia della molecola per lo sviluppo di prodotti nutraceutici con finalità antinfiammatorie e di integrazione nutrizionale in relazione alla cura di disturbi gastrointestinali. ABR è, infatti, una società attiva nel settore dell’estrazione di molecole naturali derivate da colture cellulari che, dopo opportuna caratterizzazione e validazione, vengono destinate ad applicazioni prevalentemente nel campo della nutraceutica e nutricosmetica. Il contratto avrà una durata di un anno (senza rinnovo automatico) e non prevede alcuna esclusiva tra le parti. Il valore delle attività di R&S è pari ad Euro 50.000, che Arterra e ABResearch hanno deciso di sostenere ciascuna in misura pari al 50%. L’Amministratore Delegato Gabriella Colucci ha così commentato la notizia: “L’accordo di collaborazione con ABResearch permetterà di rafforzare la nostra partnership e di creare utili sinergie, oltre ad aprire nuove prospettive per progetti di collaborazione scientifica e commerciale tra le due società a partire dall’accordo sottoscritto oggi. Arterra utilizzerà alcuni dei propri modelli in vitro per validare l’efficacia dei principi attivi prodotti da ABResearch su diverse patologie intestinali. Ci attendiamo che i risultati possano portare a diverse applicazioni e allo sviluppo di prodotti per il mercato farmaceutico e dei dispositivi medici”.