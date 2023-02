eVISO, ricavi in aumento

Il Consiglio di Amministrazione di eVISO S.p.A. – società digitale, quotata all’EGM, con una infrastruttura di intelligenza artificiale proprietaria che opera nel settore delle materie prime (luce, gas, mele) – riunitosi in data odierna, ha esaminato i ricavi relativi al 1° semestre luglio–dicembre 2022, non sottoposti a revisione legale e i principali KPI. Accelera la crescita di eVISO che, nel semestre luglio–dicembre 2022, ha registrato ricavi pari a circa € 145 milioni, in aumento del +47% rispetto allo stesso semestre dell’esercizio precedente. Il fenomeno del caro energia che ha caratterizzato l’intero anno solare 2022, ha raggiunto il suo picco nel periodo luglio – settembre 2022. L’impatto più significativo è stato sul settore elettricità dove il fatturato medio per MWh è aumentato a circa 425 €/MWh, in crescita del +64% circa rispetto ai circa 259 €/MWh registrati nello stesso semestre del 2021. “Sono convinto che nell’arena dell’energia elettrica – commenta Gianfranco Sorasio, nella foto, Amministratore Delegato di eVISO – le fortissime fluttuazioni dell’ultimo semestre, mai registrate nella storia, abbiano accelerato l’adozione dell’Intelligenza artificiale come strumento per competere e affrontare con solidità la sfida energetica. Se ci concentriamo sulle crescite rispetto all’anno di IPO, il fatturato è cresciuto del +467% rispetto ai € 31 milioni di ricavi registrati nello stesso periodo dell’anno di IPO (2020). I volumi di energia erogati sono cresciuti del +162%. La tecnologia proprietaria di eVISO ha moltiplicato di 7 volte (7X) il numero di servizi erogati al mese. La scala raggiunta grazie ai contratti siglati per l’anno 2023 ci permette di iniziare a estrarre valore, in modo concreto, dal vantaggio competitivo proprio del nostro business model. Il modello di business di eVISO è usare gli strumenti di intelligenza artificiale proprietari e l’enorme mole di dati, raccolta ogni giorno dai nostri robot, per crescere con forza con servizi veloci, competitivi e scalabili: dall’IPO +162% di volumi energia, +5.540% di volumi gas, +788% di utenti serviti e infine 100 tonnellate di mele negoziate con successo nel nostro marketplace proprietario smartmele.eviso.it. Tutto ciò tenendo però conto di un contesto macroeconomico generale significativamente impattato da una dinamica inflazionistica su energia e materie prime mai osservata nel recente passato”. L’Indebitamento Finanziario Netto risulta pari a € 4 milioni. La variazione dell’Indebitamento Finanziario Netto è stata influenzata dall’aumento del +95% del prezzo medio dell’energia (PUN) rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, dal pagamento del “contributo su extra-profitti” straordinario e fiscalmente non deducibile per € 2,9 milioni e dal versamento di euro 0,9 milioni a titolo di acconti su forniture gas. A riguardo del tema extra-profitti si ricorda che in data 15 novembre 2022 eVISO ha presentato l’istanza di rimborso all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate di Cuneo per illegittimità costituzionale della norma in oggetto. L’Indebitamento Finanziario Netto sopra riportato non tiene più conto dei depositi cauzionali attivi verso fornitori istituzionali pari a € 6.2 milioni al 31.12.2022, in aumento rispetto ai € 4.2 milioni al 30.06.2022 e ai € 2.9 al 31.12.2021.