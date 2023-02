Calcio le squadre più amate della Champions League: primo il Real Madrid, le italiane solo ottave e none

La UEFA Champions League è uno dei tornei calcistici per club più prestigiosi al mondo. Riunisce le migliori squadre di club di tutta Europa per competere per il titolo di campioni d’Europa. Il torneo ha una lunga storia, che risale al 1955, e oggi è ampiamente seguito dai fan di tutto il mondo sui social media.

Nel gennaio 2023, il pubblico cross-platform su Facebook, Twitter e Instagram ha raggiunto 1.3 miliardi di persone e ha generato 987.8 milioni di interazioni social durante il mese.

Il Real Madrid C.F (ES) è in testa alla classifica con il pubblico più numeroso (289.836.557 follower) e il maggior numero di action cross-platform: 231.857.824.

PSG – Paris Saint-Germain (Global – English) è al terzo posto per Total Actions, ma guida l’engagement per post con 191.948 actions cross-platform.

Guarda le prime 10 property per engagement: