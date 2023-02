Oristano è la città con la densità abitativa più bassa d’Italia

La densità abitativa è la più bassa d’Italia, mentre la popolazione anziana è tra le più alte a livello nazionale. È la fotografia della provincia di Oristano, secondo i dati Istat. Negli ultimi 10 anni si è assistito a un continuo declino del numero di abitanti: sono meno di 155.000, distribuiti in 76 Comuni, con una densità abitativa media di 53,61 abitanti per chilometro quadrato. La popolazione residente è passata dai circa 167.000 abitanti del 2001 agli attuali 154.974 residenti (rilevati nel 2020). In occasione del censimento del 2011 gli abitanti del territorio provinciale erano circa 163.000. Nell’analisi bisogna anche considerare che nel 2005 la provincia di Oristano aveva acquisito i territori di 10 comuni dalla provincia di Nuoro e nel 2016 ha ceduto il Comune di Genoni alla provincia del Sud Sardegna.Dei 154.974 residenti, 76.350 sono maschi (il 49,3%) e 78.624 sono femmine (pari al 50,7%). La fascia di età con più rappresentanti è quella tra o 55 e i 59 anni, con 12.726 persone. Segue la fascia immediatamente precedente (50-54 anni), con 12.604 persone residenti in provincia. Restano sopra i diecimila individui le fasce di età tra i 45 e i 49 anni (11.917 persone), 60 – 64 anni (11.654 persone), 65-69 anni (10.880 persone e 40-44 anni (10.670 persone). La fascia di età meno rappresentata è quella di 100 e più, con soli 53 residenti. Seguono la 95-99 (53 persone in tutta la provincia), 90-94 anni (1.990 persone) e 85-89 anni (4.299 persone). Ma resta sotto la soglia dei 5.000 anche la fascia di età tra i 0 e i 4 anni, con 4.312 bimbi. La provincia di Oristano è anche quella in Sardegna con il minor numero di giovani: solo il 10% della popolazione è compresa nella fascia di età fino ai 14 anni. La componente anziana della popolazione (da 65 anni in poi) nell’Oristanese rappresenta il 26,5% (il dato medio regionale è 23,8%). Con questi valori, Oristano risulta la sesta provincia più anziana d’Italia (e la prima nel Mezzogiorno). L’indice di vecchiaia, che esprime il rapporto tra la popolazione di età pari o superiore ai 65 anni e la popolazione di età pari o inferiore ai 14 anni, è attualmente pari al 262,2% e colloca la provincia di Oristano al 105° posto in Italia.