Unipol, aumenta l’utile

Il Gruppo Unipol (nella foto, l’a. d. Carlo Cimbri) ha chiuso il 2022 con un utile netto consolidato di 866 milioni di euro, in crescita dell’8,7% rispetto ai 796 milioni el 2022. Alla prossima assemblea verrà proposta la distribuzione di un dividendo di 0,37 euro per ogni azione, contro gli 0,30 euro precedenti, per un ammontare complessivo di 265 milioni di euro, risultato superiore alle previsioni del Piano Strategico. Al netto delle componenti straordinarie che hanno caratterizzato i risultati 2021 e 2022 – afferma una nota – tra cui lo stanziamento di un fondo di solidarietà per il prepensionamento di circa 900 dipendenti contabilizzato nell’ultimo trimestre scorso, l’utile netto normalizzato 2022, 797 milioni di euro, significativamente superiore al risultato normalizzato 2021, pari a 514 milioni di euro.

Nell’anno la raccolta diretta assicurativa, al lordo delle cessioni in riassicurazione, si è attestata a 13,645 miliardi di euro, in crescita del +2,4% rispetto ai 13,329 miliardi precedenti.