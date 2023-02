PharmaNutra al fianco di Ferrari-AF Corse nella sfida della nuova Le Mans Hypercar

PharmaNutra S.p.A. (MTA; Ticker PHN), azienda specializzata nel settore dei complementi nutrizionali a base di ferro e minerali e dei dispositivi medici per muscoli e articolazioni, è pronta ad affrontare la grande sfida del FIA WEC (World Endurance Championship) – il Campionato del Mondo Endurance – al fianco del Team Ferrari-AF Corse, in gara con due prototipi ufficiali Ferrari 499P. L’accordo prevede la presenza del brand Cetilar®, una linea di prodotti a base di esteri cetilati per il benessere di muscoli e articolazioni, disponibile nelle versioni Crema, Patch, Tape e adesso anche Oro, sulle due auto della nuova categoria Le Mans Hypercar, che faranno il proprio debutto a Sebring, in Florida (USA), nel mese di marzo, in occasione della prima gara del Mondiale Endurance. Ma non solo. Cetilar® apparirà anche sulle tute dei sei piloti ufficiali Ferrari che saranno al volante delle due Hypercar del cavallino rampante. “La sfida di Ferrari nella nuova classe di prototipi Le Mans Hypercar è una delle più attese di tutto il 2023, non solo nell’ambito del motorsport. E PharmaNutra, voglio sottolinearlo con orgoglio, ha creduto in questo progetto fin dalla sua genesi, quando era ancora in fase embrionale, supportandolo in tutti i suoi step con passione e grande partecipazione”, dichiara Roberto Lacorte, nella foto, Vicepresidente dell’azienda fondata nel 2003 insieme al fratello Andrea. “Una partnership, tra l’altro, che non si limiterà alla presenza del nostro Cetilar® sulla magnifica Ferrari 499P e sulle tute dei piloti, ma in una stretta collaborazione di ambito medico scientifico con Med-Ex, l’importante struttura che lavora al fianco di Ferrari ormai da molti anni”. Medical Partner ufficiale di Ferrari Competizioni GT, Med-Ex si occuperà della preparazione fisica e di tutti gli aspetti sanitari dei piloti ufficiali del cavallino rampante impegnati nel FIA WEC al volante della 499P e di tutti i membri della squadra, avvalendosi dei prodotti della linea Cetilar® – presto sul mercato con una nuova linea per la nutrizione sportiva – e degli altri complementi nutrizionali dove l’applicazione della Tecnologia Sucrosomiale® garantisce una migliore tollerabilità e ottimi livelli di assorbimento.