Morato sbarca a Sanremo

(di Tiziano Rapanà) Sanremo, ossia l’evento cardine del vivere televisivo. Argomento principale di tutti i quotidiani e siti, il festival stimola la discussione di notabili signori, operosi lavoratori e sfaticati meditabondi. Anche Morato è a Sanremo, non in veste canterina: anche se avrei visto volentieri, con la forza della patafisica, un trio vocale rappresentato dai panini prodotti dall’azienda. Purtroppo non sarà così, accontentiamoci di cantanti in carne e ossa che interpretano le cose e cosucce dell’amore in varie angolature, più o meno riuscito. Morato presenzia come Technical Partner di Casa Sanremo 2023. Con questi prodotti, il gruppo sarà all’interno dell’area adibita all’ospitalità, allestita nel cuore della cittadina ligure dove gli ospiti avranno modo di conoscere e assaggiare le linee più iconiche del brand: Spuntinelle, Nuvolatte, Scrikki. La linea American Sandwich sarà, inoltre, protagonista di appetitose ricette e spettacoli culinari all’interno de “L’Italia in vetrina”, il format pensato per promuovere il racconto del bel Paese tra natura, cultura e specialità gastronomiche. Così Morato si presenta nel grande palcoscenico sanremese. Non danzerà tra le note del pentagramma ma proporrà sé stessa agli astanti e ai vari avventori.

