Wolftank Group ed EnerMech collaborano per supportare le industrie australiane e neozelandesi nello sviluppo del trasporto a emissioni zero

Il Gruppo Wolftank ha firmato un accordo di distribuzione con EnerMech, specialista internazionale di soluzioni integrate di fornitura, gestione, manutenzione e ingegneria. La collaborazione prevede la fornitura di stazioni di rifornimento di idrogeno alle industrie australiane e neozelandesi, dove le aziende stanno cercando di rendere le loro flotte di trasporto indipendenti dai combustibili fossili per raggiungere gli obiettivi di emissioni nette a zero. La filiale australiana di EnerMech, fornitore globale di soluzioni integrate, fornirà, installerà, metterà in funzione e manterrà le esclusive stazioni di rifornimento di idrogeno (HRS) di Wolftank Group. I primi ordini dei clienti sono già stati ricevuti: Le due società installeranno stazioni mobili di rifornimento di idrogeno in varie località australiane.

La soluzione di rifornimento mobile di idrogeno è particolarmente adatta a settori come quello minerario, dove i cantieri sono solitamente situati in luoghi remoti e non esistono praticamente strutture di rifornimento di idrogeno. Grazie alla tecnologia innovativa di Wolftank, i veicoli a idrogeno possono essere riforniti altrettanto rapidamente dei veicoli convenzionali a benzina o diesel. EnerMech ha già supportato importanti progetti di idrogeno e GNL nell’Asia-Pacifico ed è in grado di fornire un completo supporto per soluzioni complete chiavi in mano, dai servizi meccanici ed elettrici alla messa in funzione completa dell’impianto.

Garry Ford, direttore regionale di EnerMech per l’Asia-Pacifico, ha dichiarato: “L’idrogeno non produce emissioni di carbonio ed è un’alternativa flessibile, immagazzinabile e sicura per le aziende che operano in settori ad alta intensità di trasporto come l’industria mineraria e il trasporto pesante, dove le operazioni sono spesso situate in luoghi remoti. Tuttavia, una delle sfide più grandi è la mancanza di infrastrutture di rifornimento in queste aree remote che rendano fattibile l’uso dell’idrogeno. Per questo motivo, l’HRS di Wolftank farà la differenza. Siamo lieti di collaborare con un’azienda lungimirante e affidabile come Wolftank, che ha una comprovata esperienza nell’aiutare i propri clienti a raggiungere obiettivi di trasporto ecosostenibili. La nostra azienda è da tempo impegnata nel settore dell’idrogeno e questa partnership posiziona EnerMech per un’ulteriore crescita nel settore delle energie rinnovabili.”