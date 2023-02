Askoll EVA arriva in due nuovi mercati, Germania e Olanda

Askoll EVA S.p.A. – azienda leader nel mercato della mobilità sostenibile che sviluppa, produce e commercializza e-bike ed e-scooter, nonché kit e componenti nell’area dei motori elettrici e delle batterie – comunica di aver siglato un importante accordo strategico con Ultron BV – uno dei principali distributori in Europa di soluzioni per la mobilità elettrica con un fatturato di circa 10 milioni di euro e circa 4.000 veicoli venduti nel 2022 – per la commercializzazione dei propri scooter elettrici e biciclette a pedalata assistita in Germania e Olanda. L’accordo, del valore di circa 500.000 euro, prevede una fornitura iniziale di 210 veicoli. Askoll EVA è stata scelta da Ultron BV per arricchire con soluzioni premium Made in Europe il proprio portafoglio prodotti che annovera i marchi cinesi specializzati in mobilità elettrica Sunra, Doohan e FD Motors. Ultron BV distribuirà gli e-scooter e le e-bike a marchio Askoll EVA in esclusiva in Olanda e senza esclusiva in Germania. Gian Franco Nanni, nella foto, Amministratore Delegato di Askoll EVA, ha affermato: “Siamo entusiasti di annunciare l’arrivo di Askoll EVA in Germania e Olanda, due mercati fiorenti per la mobilità elettrica che offrono un enorme potenziale di crescita per i prossimi anni. L’esperienza di Ultron BV nella distribuzione e la sua rete di 150 dealer in Germania e Olanda, unita alla profonda conoscenza di entrambi i mercati, ne fanno un partner ideale per lo sviluppo del nostro business in queste aree geografiche”.