Nusco, ricavi a 50,8 mln

Nusco S.p.A., società attiva nella produzione e commercializzazione di porte per interni e infissi in legno, PVC, alluminio e ferro a marchio «NUSCO», quotata sul mercato Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana, comunica che i ricavi pre-consuntivi consolidati al 31 dicembre 2022 risultano pari a circa 50,8 milioni di Euro. Tale risultato è frutto di una strategia di crescita organica che vede un consolidamento della rete franchising, una maggiore diversificazione e personalizzazione dell’offerta commerciale e lo sviluppo di iniziative commerciali sui mercati esteri di maggiore interesse. Un ulteriore contributo alla generazione dei risultati conseguiti è ascrivibile al consolidamento della società controllata integralmente Pinum Doors & Windows S.r.l. (“Pinum”), società con sede in Romania e operante nello stesso settore di Nusco, a seguito dell’acquisizione perfezionata nel mese di agosto 2022. In particolare, i ricavi pre-consuntivi generati al 31 dicembre 2022 da Pinum risultano pari a circa 21,2 milioni1 di Euro. La strategia di crescita per linee esterne risulta in linea con gli obiettivi strategici e industriali di Nusco ed è volta al rafforzamento della posizione competitiva del gruppo Nusco sul mercato di riferimento nazionale e internazionale. A sostegno della crescita sono proseguiti, inoltre, nel corso dell’esercizio 2022, gli investimenti in ambito ricerca e sviluppo con particolare focus sulla riduzione dei consumi e sull’ottimizzazione dei processi, nonché sulla realizzazione di prodotti innovativi. Si comunica che il portafoglio ordini da evadere alla data del 31 dicembre 2022 risulta essere pari ad Euro 10,5 milioni, di cui Euro 4,5 milioni derivanti dalle attività della società Pinum. “Siamo molto orgogliosi dell’andamento registrato nell’esercizio 2022, in cui abbiamo superato i 50 milioni di euro di fatturato consolidato e raggiunto un traguardo storico per Nusco. Grazie agli investimenti effettuati dalla Società nel 2022 e a un andamento di mercato in ascesa, che prevede condizioni favorevoli anche per l’esercizio in corso, questo risultato testimonia ancora una volta la bontà delle strategie messe in atto da Nusco volte a supportare la crescita del business e incrementare ulteriormente le performance del Gruppo nei mesi a venire. Possiamo considerarci inoltre soddisfatti del dato relativo al portafoglio ordini al 31 dicembre 2022, che registra un valore importante e ci consente di guardare al nuovo anno con ottimismo. Ci aspettiamo quindi prospettive positive per il 2023, in cui continueremo ad investire sul rafforzamento della nostra rete commerciale, offrendo ai nostri clienti e partner prodotti sempre più innovativi e ad alto valore aggiunto, e su nuove operazioni per consolidare il nostro posizionamento strategico, anche in un’ottica di internazionalizzazione. Inoltre, la crescita di Nusco sarà sempre più legata ai principi di sviluppo sostenibile e di efficienza energetica, con lo studio e la proposta di soluzioni che dimostrino sempre più attenzione verso l’ambiente, rispettando il processo di economia circolare e l’uso efficiente delle risorse.” – Ha dichiarato Luigi Nusco, nella foto, Presidente e Amministratore Delegato di Nusco.