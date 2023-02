Mittel sottoscrive un contratto preliminare vincolante sottoposto a condizione sospensiva per la cessione della quota di maggioranza detenuta nel capitale sociale di Gruppo Zaffiro S.r.l.

Mittel S.p.A. (nella foto, il presidente Michele Iori) comunica di aver sottoscritto con Sarafin S.p.A. (società riferibile all’amministratore delegato di Gruppo Zaffiro S.r.l., sig. Gabriele Ritossa, che detiene, per il tramite di Blustone S.r.l., una partecipazione rappresentativa del 40% del capitale sociale di Gruppo Zaffiro S.r.l.) un contratto preliminare vincolante sottoposto a condizione sospensiva relativo: (i) alla cessione da parte di Mittel S.p.A. a Sarafin S.p.A. del 60% del capitale sociale di Gruppo Zaffiro S.r.l., importante player nel settore sanitario assistenziale italiano; (ii) alla cessione da parte di Mittel S.p.A. a Sarafin S.p.A. di tutti i crediti vantati da Mittel S.p.A., in forza di contratti di finanziamento soci, nei confronti di Gruppo Zaffiro S.r.l.. Il contratto tra Mittel S.p.A. e Sarafin S.p.A. è subordinato alla sottoscrizione, entro la data del 15 marzo 2023, da parte di Sarafin S.p.A., di un accordo di investimento vincolante con un primario investitore istituzionale, finalizzato, inter alia, al supporto finanziario dell’operazione; Sarafin S.p.A. ha sottoscritto un term-sheet non vincolante con il predetto investitore istituzionale, il quale ha avviato le ordinarie attività di due diligence e negoziazione contrattuale. Il contratto sottoscritto tra Mittel S.p.A. e Sarafin S.p.A. prevede che, in caso di perfezionamento dell’operazione, Mittel S.p.A. incasserà in un’unica soluzione: (i) per la cessione del 60% del capitale sociale detenuto in Gruppo Zaffiro S.r.l. un prezzo pari a Euro 42 milioni; e (ii) per la cessione di tutti i crediti vantati da Mittel S.p.A., in forza di contratti di finanziamento soci, nei confronti di Gruppo Zaffiro S.r.l., un importo pari ad Euro 25 milioni oltre ai relativi interessi maturati sino alla data del perfezionamento della cessione. In caso di mancato avveramento della condizione sospensiva entro il 15 marzo 2023, il precitato contratto cesserà di produrre effetti tra le parti. In caso di avveramento della condizione sospensiva, la prospettata operazione dovrebbe perfezionarsi (i.e. closing) entro e non oltre la data del 30 giugno 2023. L’operazione, ove perfezionata, comporterebbe l’incasso di risorse finanziarie, destinabili al proseguimento della strategia di sviluppo del Gruppo Mittel, focalizzata su investimenti di maggioranza di medio-lungo periodo in imprese italiane ad elevata generazione di cassa e contraddistinta da un forte impegno di carattere industriale, orientato alla solida crescita delle proprie imprese partecipate.