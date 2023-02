L’Eucafluff di Suzano parteciperà a INDEX e CIDPEX nel 2023

Suzano, il più grande produttore al mondo di polpa di legno duro, presenterà la sua innovativa polpa di cellulosa a base di eucalipto altamente sostenibile, Eucafluff®, alle fiere INDEX e CIDPEX di quest’anno che si terranno a Ginevra e a Nanjing per il secondo anno consecutivo. Queste due fiere riuniscono partecipanti di spicco del settore della polpa di legno in materiali non-tessuti, compresi decisori, manager e personale tecnico. Suzano presenterà i progressi significativi nell’applicazione e nelle prestazioni del prodotto Eucafluff.

INDEX è una delle più grandi fiere di prodotti non-tessuti al mondo, che esplora le ultime tendenze e novità del settore. L’evento si svolgerà dal 18 al 21 aprile p.v. a Ginevra, in Svizzera.

CIDPEX, la fiera China International Disposable Paper Expo, è un altro importante evento per Suzano, che presenta gli ultimi sviluppi nel settore della carta velina e dei prodotti igienici monouso. L’evento si terrà dal 12 al 16 maggio 2023 a Nanjing, in Cina.

Eucafluff® è prodotto in piantagioni di eucalipto gestite in maniera sostenibile a San Paolo ed è il risultato di quasi 15 anni di R&S. I suoi pannelli assorbenti, realizzati in 100% Eucafluff®, offrono un prodotto più flessibile e discreto per i consumatori. Eucafluff® supera le prestazioni della concorrenza in termini di bagnabilità, ritenzione netta e comfort grazie alla struttura morfologica del legno duro degli alberi di eucalipto coltivati da Suzano, che risulta più piccola, più sottile e altamente comprimibile. Il risultato di queste prestazioni è l’elevata convenienza economica, con una riduzione del materiale di confezionamento pari al 18% e dello stoccaggio e volume pari al 13%. Inoltre, Eucafluff® offre una soluzione molto più sostenibile con un’impronta di carbonio inferiore e un impatto inferiore sull’utilizzo del suolo, utilizzando molto meno legno per produrre la stessa quantità di polpa di cellulosa.

Eucafluff è cresciuta in maniera considerevole negli ultimi anni, aumentando la sua applicazione e le vendite in un’ampia gamma di segmenti di polpa di cellulosa. L’Eucafluff® di Suzano continuerà a perseguire un’ambiziosa strategia di crescita, particolarmente accelerando la continua produzione nel segmento dei pannolini per bambini e mirando anche al mercato in rapida espansione dei pannolini per adulti.