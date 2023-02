EDP e EDPR nuovamente riconosciute nell’Indice di parità di genere di Bloomberg

EDP e EDP Renewables (EDPR) incluse nel Bloomberg Gender Equality Index 2023 (GEI) grazie alle loro buone pratiche in termini di inclusione e pari opportunità professionali tra uomini e donne. L’indice di parità di genere di Bloomberg misura l’uguaglianza di genere attraverso cinque pilastri: leadership e sviluppo dei talenti, parità di retribuzione e di genere, cultura inclusiva, politiche contro le molestie sessuali e immagine del marchio.

“Le persone sono la forza della nostra azienda e il loro sviluppo e benessere sono priorità fondamentali della nostra strategia. Lavoriamo costantemente per promuovere la diversità, l’equità e l’inclusione in EDP e per contribuire a una società giusta e aperta”, dichiara Miguel Stilwell d’Andrade, nella foto, CEO di EDP e EDP Renewables.

Il Piano per l’uguaglianza di genere 2022-2023 di EDP mira ad aumentare il numero di donne nella sua forza lavoro, con un obiettivo globale del 30% entro il 2025. Oltre a promuovere una maggiore partecipazione femminile all’interno dell’azienda e nelle posizioni dirigenziali, il gruppo EDP ha incoraggiato il reclutamento di un maggior numero di donne con qualifiche tecniche, sia in cariche intermedie che senior, in tutte le sue sedi.

A tal fine, l’azienda ha lanciato una campagna di sensibilizzazione per incoraggiare un maggior numero di donne a scegliere carriere in ambito scientifico, tecnologico, ingegneristico e matematico (STEM) con lo slogan #RebelsForChange.

I risultati globali del GEI di quest’anno evidenziano come sempre più aziende stanno rafforzando il loro impegno nel fornire un ambiente di lavoro inclusivo, anche alla luce della continua evoluzione del lavoro: il 74% delle aziende incluse nell’indice globale sponsorizza programmi dedicati all’educazione delle donne in ambito STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics).

Il GEI 2023 ha analizzato 485 aziende di 11 settori commerciali in rappresentanza di 45 Paesi e regioni del mondo. Quest’anno sono state incluse per la prima volta aziende con sede in Lussemburgo, Ecuador e Kuwait.