DiaSorin e Progetto per gli Ospedali & l’Infanzia insieme per sostenere gli ospedali pediatrici italiani

DiaSorin (nella foto, l’a. d. Carlo Rosa) e Progetto per gli Ospedali & l’Infanzia hanno donato all’ospedale Infantile Regina Margherita della Città della Salute di Torino un innovativo strumento per la riabilitazione, realizzato da Khymeia, che permetterà un importante avanzamento tecnologico delle terapie riabilitative dei piccoli pazienti che hanno subito interventi di chirurgia ortopedica complessa. Il dispositivo medicale, VRRS Evo, è il più avanzato, completo e clinicamente testato sistema di realtà virtuale per la riabilitazione e tele-riabilitazione al mondo ed il secondo ad essere installato all’interno di una struttura ospedaliera pubblica in Italia. Il macchinario, donato al reparto di Ortopedia e riabilitazione dell’ospedale (diretto dal dottor Alessandro Aprato), è stato inserito in uno spazio riabilitativo completamente rinnovato e riallestito con ambientazioni giocose e divertenti, per accogliere i piccoli pazienti in un ambiente a misura di bambino.

Il valore aggiunto dello strumento di Khymeia è dato dalla possibilità di umanizzare il percorso riabilitativo dei bambini, inserendo l’esercizio terapeutico nell’ambito di un contesto ludico ed all’interno di un’ambientazione estremamente stimolante per i bambini stessi.

Con questa donazione continua l’impegno del Progetto per gli Ospedali & l’Infanzia, conosciuto come Progetto Pinocchio, che DiaSorin sostiene dal 2014 con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita in ospedale dei piccoli degenti, negli ambiti fondamentali della loro quotidianità: istruzione, cure mediche, esami diagnostici.

Giovanni La Valle, Direttore generale A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino ha dichiarato: “Ringrazio Progetto Pinocchio e DiaSorin per la donazione: questa apparecchiatura fortemente innovativa che ci proietta verso il futuro, grazie alla possibilità di migliorare il nostro approccio terapeutico riabilitativo verso i bambini. Questo strumento rafforza le competenze tecnologiche della nostra struttura che, insieme all’esperienza dei nostri medici, rendono l’ospedale Regina Margherita e Città della Salute un centro d’eccellenza in Italia, riconosciuto anche per la trasversalità in ambito terapeutico”.

Franca Fagioli, Direttore del Dipartimento Patologia e Cura del bambino della Città della Salute ha dichiarato: “Khymeia è uno strumento per la riabilitazione, che permette al nostro ospedale di compiere un importante passo avanti nell’ambito dell’innovazione tecnologica e dei percorsi di umanizzazione delle tecniche riabilitative, che sono di particolare importanza sia per i pazienti oncologici sia per i pazienti con altre disabilità. Grazie a questo strumento, i fisiatri e i fisioterapisti avranno la possibilità di registrare i miglioramenti dei piccoli pazienti, condividendo i dati con altre realtà ospedaliere italiane ed internazionali”.

Andrea Jacopo Fava, Presidente dell’Associazione impegnata da anni sul fronte dell’umanizzazione degli ambienti ospedalieri a misura di bambino ha aggiunto: “La donazione di questo strumento all’avanguardia è uno sguardo verso il futuro per l’ospedale Regina Margherita, perché certamente pionieristico rispetto all’approccio riabilitativo classico in aiuto ai fisiatri. I bambini, principali fruitori di questa tecnologia, hanno spesso dovuto essere sottoposti ad interventi molto complessi e sono soggetti ad un percorso riabilitativo lungo e molto complesso. Grazie a questo strumento avranno la possibilità di vivere l’esperienza della riabilitazione quasi come se fosse un’avventura, all’interno di un ambiente divertente e confortevole. Sono orgoglioso di aver dedicato il nostro impegno a questo progetto ed aver trovato nuovamente il coinvolgimento di DiaSorin, con la speranza e la certezza che possa essere utile nel futuro a tutti i bambini oggetto delle amorevoli cure dell’ospedale”.