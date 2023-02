ACEA ha concluso con successo il collocamento di un nuovo green bond da 200 mln

ACEA S.p.A. ha concluso con successo la riapertura dell’emissione obbligazionaria in formato Green effettuata il 17 gennaio 2023 (tasso 3,875%, scadenza 24 gennaio 2031) per un importo pari a 200 milioni di Euro (“TAP Issue”). L’emissione della TAP Issue ha ricevuto richieste finali pari a oltre 1,5 volte l’ammontare offerto. I titoli, che hanno un taglio unitario minimo di Euro 100.000 e un tasso pari al 3,875%, sono stati collocati a un prezzo di emissione pari al 100,368% che implica un rendimento pari al 3,820% corrispondente ad un rendimento di 105 punti base sopra il tasso midswap, consentendo un ulteriore miglioramento dei termini già molto convenienti dell’emissione originaria. La tempestiva esecuzione della Tap Issue ha tratto vantaggio dal movimento dei tassi d’interesse al ribasso del giorno precedente e degli ottimi livelli sul mercato secondario del green bond originario. Fabrizio Palermo, nella foto, Amministratore Delegato di ACEA, ha commentato: ”Siamo molto soddisfatti del risultato raggiunto complessivamente dal collocamento del green bond, infatti la negoziazione dello spread insieme al livello di midswap ottenuto hanno permesso di fissare un rendimento tra i più bassi raggiunti dall’inizio dell’anno per operazioni similari. L’ottimo risultato è stato ottenuto anche grazie a un costante presidio del mercato e a un’efficace gestione delle attività che hanno preceduto il lancio dell’operazione”. La data di regolamento è stata fissata per il giorno 10 febbraio 2023. Da tale data i titoli saranno quotati presso il mercato regolamentato della Borsa di Lussemburgo. I proventi sono destinati a finanziare specifici progetti che perseguono obiettivi di sostenibilità. In particolare, quelli relativi alla resilienza della rete di distribuzione elettrica, all’efficienza energetica, alla mobilità elettrica, allo sviluppo dell’economia circolare, all’incremento della produzione di energia da fonti rinnovabili e alla protezione della risorsa idrica. L’emissione è destinata esclusivamente a investitori istituzionali dell’Euromercato. L’operazione di collocamento è stata curata da Bank of America, Goldman Sachs, Intesa SanPaolo IMI, JP Morgan, UniCredit. È previsto che le agenzie Fitch Ratings e Moody’s Investors Service attribuiscano alla TAP Issue un rating rispettivamente pari a BBB+ e Baa2.