Giochi Preziosi acquisisce il business delle bambole di Munecas Arias

Il Gruppo Giochi Preziosi ha acquisito il business delle bambole e degli accessori di Munecas Arias, il marchio spagnolo creato più di 45 anni fa a Castalla (Alicante). Dopo l’acquisizione di Famosa avvenuta nel 2019, afferma una nota, il Gruppo Giochi Preziosi prosegue nella sua strategia di investimento nel mercato spagnolo, per arricchire il proprio portafoglio e poter coprire i diversi segmenti del mercato dei giocattoli.

“Siamo felici di accogliere le bambole Arias nella nostra famiglia” afferma Enrico Preziosi, nella foto, Presidente del Gruppo Giochi Preziosi “e crediamo che il futuro davanti a tutti noi sia ancora più luminoso dopo questa acquisizione. Il Gruppo Giochi Preziosi dimostra ancora una volta la sua capacità di selezionare e portare a bordo assets che continuano a creare valore per l’azienda e in grado di plasmare un futuro solido e duraturo. Il contesto di mercato è attualmente difficile, ma il Gruppo continua il suo impegno nell’investire per il futuro”.

Il Gruppo Giochi Preziosi, multinazionale italiana con oltre 40 anni di storia, ha attualmente vendite dirette nei 6 maggiori paesi europei e in Turchia, operazioni in Estremo Oriente e accordi di distribuzione in tutto il mondo. Il Gruppo Giochi Preziosi detiene inoltre accordi di franchising con circa 400 negozi di giocattoli in Italia operanti con il proprio marchio “Giocheria” e negli ultimi due anni, nell’ambito di un progetto di sviluppo del business retail, ha aperto 5 negozi diretti in alcune delle principali città italiane con il marchio “Giochi Preziosi” e “Giocheria”.