Gentili Mosconi, tutto pronto per lo sbarco in Borsa

Gentili Mosconi (nella foto, il presidente e a. d. Francesco Gentili) si prepara a sbarcare in Borsa: lo scorso 20 gennaio 2023, infatti, ha avviato l’iter per la quotazione su Euronext Growth Milan e prevede l’ammissione per il 3 febbraio, con l’inizio delle negoziazioni nei giorni seguenti. Nell’ambito del collocamento, Palladio Holding e Mahrberg hanno sottoscritto un impegno di investimento vincolante con cui, in qualità di Cornerstone Investor nell’operazione di Ipo, si sono impegnati a completare, al prezzo di Ipo determinato dal collocamento istituzionale, un investimento nel capitale di Gentili Mosconi pari a 5 milioni. L’investimento, caratterizzato anche dalla presenza di impegni di lock-up della durata di 12 mesi in capo agli investitori, è finalizzato a supportare i piani di sviluppo di Gentili Mosconi e a accompagnare il management della società in un progetto che prevede il consolidamento del posizionamento distintivo sui mercati di riferimento e il rafforzamento del business su scala internazionale, anche attraverso operazioni di acquisizioni mirate. Gentili Mosconi prevede di chiudere il 2022 con un fatturato complessivo di oltre 50 milioni, di cui circa il 41% in Italia e il restante 59% all’estero.