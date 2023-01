Unigasket acquisisce Mto Hose Solution

Unigasket acquista Mto Hose Solution e rafforza la propria presenza in Nord America. Grazie a questa operazione, Unigasket – controllata dal fondo di private equity Palladio Holding e Vittorio Calissi (nella foto) – prosegue il progetto di espansione sui mercati internazionali e raggiunge la soglia di 100 milioni di fatturato, con una quota export pari a circa il 60%. Il gruppo ha il proprio headquarter nel Nord Italia con uno stabilimento di circa 16.000 mq a Villongo (Bergamo) ed è operativo con filiali in Romania, Polonia e Olanda. I suoi prodotti vengono distribuiti attraverso una rete internazionale di società controllate e agenti attivi negli Usa, a Hong Kong, India, Spagna e Paesi Bassi. Mto Hose Solutions ha sede a Newark nel Delaware e controlla una filiale in Texas ed è attiva da oltre 20 anni nel mercato medicale, aerospaziale, automotive, semiconduttori, farmaceutico, chimico, oil & gas.