Africa, buone prospettive per le energie rinnovabili

L’adozione del solare in tutta l’Africa non è più concentrata in tre punti caldi del continente ma viene considerata a livello continentale. Lo afferma l’ultimo rapporto annuale Africa Solar Outlook 2023 elaborato dall’Afsia (Africa Solar Industry Association), sottolineando che il Sudafrica, il Marocco e l’Egitto hanno ora una concorrenza crescente come hotspot di installazione solare, con un totale di 40 Paesi africani che ora stanno considerando almeno 1 MW di installazione solare e 29 oltre 100 MW. Il rapporto dell’Afsia, che include una ripartizione Paese per Paese della capacità installata e un’analisi del potenziale di produzione solare del continente, è stata pubblicato dal Ceo dell’Associazione, John Van Zuylen. “L’Africa è ora sede di oltre 10 GW di progetti solari identificati e questa è un’altra pietra miliare simbolica per il continente”, ha detto. Sebbene i progetti solari su large scale contribuiscano alla quota maggiore della capacità installata, i progetti solari C&I (commerciale e industriale) rappresentano tuttavia quasi il 30% di tutte le installazioni in tutta l’Africa. “Con i recenti annunci multipli di accordi di finanziamento di grandi dimensioni per progetti C&I e attività di fusione e acquisizione nel segmento, è facile immaginare che questa tendenza sia destinata a continuare”, osserva l’Outlook. I dati a livello continentale suggeriscono che le mini-reti hanno avuto un 2022 difficile, con i 5 MW di installazione che mostrano una regressione del 18% rispetto alla capacità installata dell’anno precedente. Il progresso in questo caso dipende da programmi/iniziative di supporto mentre cerca di identificare soluzioni che porterebbero alla pura bancabilità commerciale. La Nigeria guida la classifica con quasi 1,5 MW di nuova capacità, seguita da Mali, Uganda, Kenya e Mozambico. Le installazioni di Solar Home Systems (Shs) sono aumentate di poco più del 20% su base annua, sebbene il set di dati completo del 2022 non sia ancora disponibile. Tuttavia, 67 MW di Shs rappresentano un miglioramento rispetto alle cifre del 2021, al di sotto però delle performance del 2019 e del 2020 che hanno visto l’immissione sul mercato di 80 MW e di 91 MW di Shs. Un’altra tendenza individuata da Afsia è la crescita esponenziale della mobilità elettrica in tutto il continente. Questa mobilità è guidata principalmente dalla tecnologia delle motociclette elettriche che avranno bisogno di energia rinnovabile per mantenere verde il nuovo circolo economico. “Le informazioni di Afsia indicano che per supportare i mototaxi commerciali a passare all’elettrico, la maggior parte dei Paesi africani potrebbe aver bisogno di raddoppiare o triplicare la propria capacità installata esistente. Questo ovviamente comporterà molte sfide. Ma tra tutte le possibili soluzioni, il solare è il più adatto a questa esigenza e questo rappresenta un’incredibile opportunità per tutti i professionisti del solare in tutto il continente”, si legge ancora nel rapporto.