ACEA sale al 100% di DECO

ACEA (nella foto, l’a. d. Fabrizio Palermo) rende noto di aver completato, oggi, l’acquisizione del restante 35% del capitale di DECO SpA, società attiva nel settore dei rifiuti in Abruzzo di cui deteneva il 65% in seguito all’acquisizione, il cui closing si è perfezionato a novembre 2021. DECO è consolidata al 100% da ACEA e contribuisce all’EBITDA del Gruppo, su base annua, per un importo di circa 11 milioni di Euro. La Società si occupa della progettazione, realizzazione e gestione di impianti di trattamento, smaltimento e recupero dei rifiuti solidi urbani e di impianti di recupero energetico da fonti rinnovabili. Il perimetro di attività oggetto dell’acquisizione comprende: un impianto di trattamento meccanico biologico (TMB) con una capacità autorizzata di 270.000 tonn./anno, un impianto fotovoltaico, un impianto a biogas e due impianti di smaltimento. DECO detiene anche il 100% del capitale di Ecologica Sangro SpA che opera sempre in Abruzzo nel settore della gestione integrata dei rifiuti solidi urbani.