L’allarme della scienza: i giovani non devono affidarsi ai consigli degli influencer per l’utilizzo dei contraccettivi

Affidarsi ai consigli degli influencer sui social riguardo l’utilizzo dei contraccettivi può incidere negativamente nella riduzione del rischio di gravidanze indesiderate tra i più giovani. Secondo una ricerca pubblicata sulla rivista Health Communication, infatti, su Youtube sono presenti numerosi contenuti video generati da influencer con un numero di follower che va dai 20mila e fino a 2,2 milioni che riportano informazioni imprecise sulla sessualità e che non affrontano correttamente i temi dell’utilizzo dei contraccettivi e del sesso sicuro. Come ricordano i ricercatori dell’Università del Delaware, negli Stati Uniti, gli influencer sulle piattaforme social sono ritenuti più influenti e persuasivi delle classiche celebrità e i giovani li considerano altamente affidabili, anche grazie al fatto che spesso instaurano un rapporto ‘intimo’ con i follower, raccontando dettagli della propria vita. Lo studio ha quindi preso in esame 50 video pubblicati tra novembre 2019 e dicembre 2021 dagli influencer individuati. Dall’analisi, effettuata per determinare l’atteggiamento nei confronti del controllo delle nascite, che comprende contraccettivi ma anche app per il monitoraggio della fertilità, è emerso che la maggior parte degli influencer consigliava di interrompere l’utilizzo della pillola contraccettiva e di altri metodi basati sul controllo ormonale, per seguire uno stile di vita più naturale e per migliorare la propria salute mentale. Tuttavia, spiegano i ricercatori, la connessione tra depressione e controllo delle nascite a livello ormonale non è ancora chiara.Circa il 40% degli influencer ha affermato di utilizzare, o di aver utilizzato, metodi di controllo tramite app che monitoravano l’andamento della fertilità, ritenendoli più sicuri e senza effetti collaterali. Questo ultimo sistema, spiega l’autrice principale dello studio, Emily Pfender, del Dipartimento di comunicazione dell’Università del Delaware, “è il più utilizzato e ciò è preoccupante. Si tratta di informazioni dannose. Il monitoraggio dei cicli potrebbe non essere efficace nel prevenire la gravidanza come lo è l’utilizzo di contraccettivi ormonali. Ciò che i giovani spettatori non percepiscono nei contenuti degli influencer è la quantità di impegno necessario e la pianificazione meticolosa che va utilizzata durante i monitoraggi. Ad esempio – spiega Pfender – le donne devono misurare fedelmente la temperatura corporea basale e la viscosità del fluido cervicale alla stessa ora ogni giorno, tenere traccia della durata del ciclo per calcolare la loro finestra fertile e astenersi dal fare sesso in giorni specifici del loro ciclo. L’interruzione del controllo delle nascite tramite contraccettivi ormonali è rischioso perché aumenta la probabilità di una gravidanza non pianificata”, dice ancora la ricercatrice. “I video degli influencer che scoraggiano l’uso di un’opzione altamente efficace per il controllo delle nascite e non incoraggiano l’uso di altre forme di protezione per prevenire la gravidanza e le infezioni a trasmissione sessuale sono un problema di salute pubblica”, conclude Pfender. Lo studio, ricordano comunque i ricercatori, ha dei limiti legati alla mancanza di alcune informazioni, quali la profilazione di chi fruisce dei contenuti monitorati, o l’assenza di un dato su quali fasce di età siano più influenzate di altre, ma anche del fatto che non necessariamente le parole chiave utilizzate per trovare i video abbiano ‘scovato’ tutti i contenuti pertinenti.