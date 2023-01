Supercap, tre acquisizioni in Portogallo

Supercap, nella foto l’a. d. Mirco Bannini, società pesarese del gruppo Crealis, ha firmato tre acquisizioni in Portogallo per potenziare la propria presenza e rafforzare la posizione sul mercato. L’azienda è a capo della divisione ‘tappi a T’, che produce chiusure per distillati, olio e aceto, è già presente anche in Messico, con una sede produttiva a Guadalajara, e conta in totale oltre 700 addetti. Le acquisizioni riguardano tre diverse società con sede a Santa Maria de Feira a Porto: Woodcap Industria de Capsulas de Madeira, Manuel Firinho & Filhos e Jesus Couto & Pereira, che complessivamente occupano circa 100 addetti e che nel 2022 hanno generato un fatturato totale di oltre 25 milioni di euro. Questa operazione darà vita al nuovo polo industriale Supercap in Portogallo, completando il portafoglio dei prodotti con tappi in sughero naturale. Grazie a queste acquisizioni, Supercap prevede di generare nel 2023 un fatturato di oltre 100 milioni di euro, grazie ai propri siti produttivi in Italia, Portogallo e Messico, impiegando in totale circa 800 persone. Il closing delle tre operazioni è previsto entro la fine del primo trimestre di quest’anno.