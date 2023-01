Porti della Sardegna, crescono i passeggeri

Al 31 dicembre 2022 nei porti della Sardegna è stato registrato uno 0,5% di arrivi in più rispetto al 2019, anno pre-pandemia. Nello specifico, l’anno scorso in nave sono arrivati nell’isola 2 milioni 509 mila passeggeri, rispetto ai 2 milioni 498 mila del 2019. Le partenze, invece, anche nel 2022 si sono attestate sugli stessi numeri del 2019 e sono state pari a circa 2 milioni 505 mila. I dati sono stati ufficializzati stamane a Cagliari da Massimo Deiana, presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna, durante il suo intervento alla presentazione del programma di manifestazioni ed eventi identitari e tradizionali, di spettacolo e cultura, sportivi e turistici, promossi dalla Regione. Quanto alle crociere, “al momento, in calendario per quest’anno”, ha aggiunto Deiana, “su Cagliari abbiamo 106 navi, 44 a Olbia, 3 ad Arbatax, altrettante a Porto Torres e 2 a Golfo Aranci. La situazione è in evoluzione; poco fa ho scoperto che sono stati confermati altri tre scali. Si sta affermando anche in Sardegna la tendenza, da parte di piccole crociere di lusso, a fermarsi nei porti sardi per due notti”.