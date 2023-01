Enel X e Lucart, potenziato impianto fotovoltaico a Diecimo

Al via l’impianto fotovoltaico da oltre 3 MWp sui tetti dello stabilimento di Diecimo di Lucart. Entra in funzione l’installazione frutto della partnership tra il gruppo cartario multinazionale ed Enel X, nella foto il responsabile per l’Italia Augusto Raggi, la global business line innovativa del Gruppo Enel, stipulata lo scorso anno con l’obiettivo di ridurre le emissioni climalteranti degli impianti di produzione di Lucart.

L’installazione di Diecimo ​​genererà oltre 3 GWh l’anno di energia rinnovabile e la conseguente riduzione delle emissioni di CO2 in atmosfera circa a 1.160 tonnellate l’anno. È inoltre prevista un’espansione attraverso l’installazione di un secondo impianto di circa 3.800 moduli fotovoltaici che permetterà di generare un totale di 4.3 GWh/anno, pari a circa il 4% del fabbisogno annuale dello stabilimento.

Lucart prosegue così nel suo percorso di efficientamento energetico e decarbonizzazione che, grazie alla partnership con Enel X, andrà a coinvolgere diversi aspetti della filiera produttiva. Attese per il futuro l’installazione di nuovi impianti e la creazione di soluzioni integrate che permetteranno lo sviluppo di un modello di industriale sostenibile sia in termini economici che ambientali.