Standard Ethics conferma il rating e valuta la strategia ESG di Monnalisa ai vertici del settore

Monnalisa S.p.A., holding operativa del Gruppo Monnalisa, leader nel settore childrenswear di alta gamma, quotata sul mercato Euronext Growth Milan, comunica che l’Agenzia di rating Standard Ethics ha confermato il rating EE- (adequate) ovvero “investment grade”, posizionando il Gruppo Monnalisa ai vertici nel confronto con le altre aziende del settore. Il rating ESG da parte di Standard Ethics era stato assegnato per la prima volta nel 2022 al Gruppo Monnalisa, a conferma del percorso di crescita del Gruppo in ambito ESG (Environmental, Social, Governance). L’Agenzia Standard Ethics, inoltre, ha aggiornato l’aspettativa a medio-lungo termine portandola a EE+ su un arco temporale di 4-5 anni. Alla base del miglioramento conseguito si pone il lavoro svolto nel corso del 2022 dal Gruppo principalmente sulla governance della sostenibilità e sulle strategie di sviluppo sostenibile, allineate a gran parte delle indicazioni volontarie delle Nazioni Unite, dell’Ocse e dell’Unione Europea, parallelamente a una rendicontazione extra-finanziaria redatta secondo standards internazionali aderenti alle pratiche ESG e a policies in continua evoluzione rispetto alle esigenze evolutive in termini di sostenibilità. Christian Simoni, nella foto, Amministratore Delegato di Monnalisa, commenta: “La conferma del rating da parte dell’Agenzia Standard Ethics, si colloca all’interno del percorso strategico intrapreso dal Gruppo rispetto ai temi di sostenibilità. L’innalzamento dell’aspettativa a medio-termine conferma in pieno l’allineamento del piano di sostenibilità e delle strategie di Gruppo rispetto ai temi rilevanti”.