Circle gruppo specializzato nell’analisi dei processi e nello sviluppo di soluzioni per la digitalizzazione del settore portuale e della logistica intermodale e nella consulenza internazionale sui temi del Green Deal e della transizione energetica guidato da Circle S.p.A., quotata sul mercato Euronext Growth Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana – è stato selezionato da un importante gruppo multimodale del nord Italia per supportare il percorso di automazione e digitalizzazione delle proprie procedure, assicurando la completa visibilità di ogni fase della Supply Chain. La commessa, il cui valore supera € 270.000, riguarda l’implementazione dei Servizi Federativi del software Milos®, muove dall’esigenza di uniformare i flussi informativi scambiati dalle società del gruppo con i diversi attori della catena logistica, e di disporre di uno strumento tecnologico in grado di garantire il pieno monitoraggio delle spedizioni attraverso un’unica dashboard altamente intuitiva, aggiornata in tempo reale e federata con clienti e partner. Luca Abatello, nella foto, CEO di CIRCLE commenta: “Ancora una volta, confermiamo l’entusiasmo per un nuovo incarico importante. Devo dire con franchezza che i nuovi contratti firmati, tutti molto interessanti, si sono susseguiti rapidamente a cavallo tra fine 2022 e inizio 2023 e sono un’ottima attestazione dell’apprezzamento del mercato verso l’impegno e la passione che mettiamo ogni giorno nel nostro lavoro, dando sempre più concretezza all’obiettivo di semplificare e modernizzare il settore della logistica e realizzando tappa dopo tappa il disegno tracciato dal piano industriale Connect 4 Agile Growth”.