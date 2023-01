Askoll EVA, nuovo ordine di fornitura per 1.3 mln

Askoll EVA S.p.A., azienda leader nel mercato della mobilità sostenibile che sviluppa, produce e commercializza e-bike ed e-scooter, nonché kit e componenti nell’area dei motori elettrici e delle batterie, comunica di aver ricevuto un nuovo ordine dal cliente Cooltra, azienda leader in Europa nella mobilità sostenibile su due ruote con una flotta di oltre 20.000 veicoli. L’accordo prevede la fornitura di 400 scooter eS2 Sharing, do 80 batterie e 60 caricabatterie, entro la fine del primo semestre 2023. Il modello Askoll eS2 Sharing ha una potenza di 2.200 W e una velocità massima di 45 km/h. È dotato di due batterie agli ioni di litio, che insieme hanno una capacità di 2.800 Wh, con un’autonomia massima di circa 80 km. Il sistema di batterie rimovibili dei veicoli Askoll EVA si sposa perfettamente con il modello di business free-floating di Cooltra: la ricarica degli scooter avviene sostituendo le batterie in uso con nuove batterie cariche per cui “fare il pieno di energia” richiede pochi istanti, garantendo la massima efficienza di utilizzo dell’intera flotta su strada. Askoll eS2 Sharing 2.8 è dotato di un sistema elettronico di geolocalizzazione e comunicazione con la centrale operativa che permette l’attivazione del veicolo tramite un’APP per smartphone, lo sblocco del cavalletto e l’apertura del bauletto di corredo al veicolo ove sono alloggiati due caschi per guidatore ed eventuale passeggero. Gian Franco Nanni, nella foto, Amministratore Delegato di Askoll EVA, ha affermato: “Il nuovo anno è iniziato sotto i migliori auspici, vista la nuova commessa da parte di Cooltra. I nuovi scooter saranno destinati al rafforzamento della loro flotta sharing in Europa, pronti a cogliere il rinnovato interesse da parte dei consumatori nei confronti della mobilità sostenibile. Non vogliamo però fermarci qui e per questo stiamo lavorando per cercare di chiudere nuovi accordi di distribuzione in alcuni mercati europei strategici e così continuare a porre le basi per la crescita futura. Siamo anche alla ricerca di nuovi sbocchi commerciali nel settore dei kit di elettrificazione – motore e batteria – per mountain bike elettriche, un mercato in forte sviluppo dove noi di Askoll EVA siamo pronti a cogliere tutte le opportunità che si presenteranno”.