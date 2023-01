Blackline Safety annuncia la più grande implementazione realizzata in Medio Oriente

Blackline Safety Corp., nella foto il presidente e Ceo Cody Slater, leader mondiale nella tecnologia di sicurezza connessa, ha annunciato il suo più grande ordine di sempre nella sua area geografica del Resto del Mondo, che comprende le regioni al di fuori del Nord America e dell’Europa.

Il cliente, una delle più grandi aziende energetiche e petrolchimiche del mondo, ha firmato un nuovo contratto con un valore a vita di 1 milione di dollari. Questo cliente continua l’impressionante serie di successi di Blackline, che si aggiunge alla sua vasta base di clienti blue-chip, operatori di alta qualità che apprezzano le soluzioni di sicurezza connessa dell’azienda.

Nominando Blackline come fornitore preferenziale, il cliente sta acquistando gli indossabili cellulari G7c e i dispositivi di monitoraggio dell’area G7 EXO per proteggere i propri lavoratori in vari siti del Medio Oriente.. BlacklineLa soluzione all-in-one di per il rilevamento dei lavoratori solitari e dei gas migliora la sicurezza dei lavoratori in prima linea e ottimizza le operazioni fornendo l’accesso alle informazioni in tempo reale.

“Questo record dimostra il ritorno sull’investimento che stiamo ottenendo grazie ai nostri sforzi di marketing e di vendita in Medio Oriente. Vediamo un potenziale di crescita significativo nella nostra area geografica del Resto del Mondo e questo nuovo accordo rappresenta l’aumento della trazione che stiamo ottenendo in queste regioni”. Un numero crescente di aziende globali sta investendo nelle soluzioni di sicurezza connesse di Blacklineper proteggere i propri lavoratori durante il lavoro”, ha dichiarato Sean Stinson, Chief Growth Officer di Blackline Safety.

“I nostri indossabili di sicurezza G7 connessi al cloud e abilitati alla localizzazione e i monitor portatili di gas per aree G7 EXO offrono protezione e visibilità 24 ore su 24, 7 giorni su 7, a lavoratori e cantieri di ogni tipo”.