Circle, nuova commessa di oltre 400.000 mila euro per fornire Milos MTO e i Servizi Federativi a un importante operatore logistico del nord Italia

Circle, gruppo specializzato nell’analisi dei processi e nello sviluppo di soluzioni per la digitalizzazione del settore portuale e della logistica intermodale e nella consulenza internazionale sui temi del Green Deal e della transizione energetica guidato da Circle S.p.A., quotata sul mercato Euronext Growth Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana – ha siglato un nuovo contratto che prevede la fornitura della suite Milos® MTO e dei relativi Servizi Federativi a un importante operatore logistico attivo nella gestione di spedizioni ferroviarie in import ed export per primarie società del nord Italia e del centro Europa. Il valore della commessa è di oltre € 400.000. Luca Abatello, nella foto, Presidente & CEO di Circle commenta: “Grazie a uno sforzo notevole e alle capacità distintive delle persone che lavorano per il gruppo, Circle ha chiuso il 2022 e iniziato il 2023 in maniera brillante, con nuovi contratti molto significativi per valore economico, prestigio della collaborazione e qualità del lavoro che abbiamo l’onore di portare avanti per i nostri Clienti nel corso del 2023. Siamo davvero entusiasti del riconoscimento raccolto dal mercato per le nostre soluzioni tecnologiche per la semplificazione, la digitalizzazione federativa e la transizione ecologica della logistica multimodale”. Con questa commessa, Circle conferma ulteriormente l’allineamento del piano strategico Connect 4 Agile Growth alle esigenze degli operatori del mercato di godere di una rete di servizi logistici sempre più green e federativa.