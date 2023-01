Circle, siglato contratto del valore di oltre 650 mila euro con primario operatore logistico italiano per i prodotti Milos MTO e i Milos Federative Services

Circle – gruppo specializzato nell’analisi dei processi e nello sviluppo di soluzioni per la digitalizzazione del settore portuale e della logistica intermodale e nella consulenza internazionale sui temi del Green Deal e della transizione energetica guidato da Circle S.p.A., quotata sul mercato Euronext Growth Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana – ha siglato un nuovo contratto con un primario operatore logistico italiano attivo nel trasporto intermodale container per la fornitura della suite Milos® MTO e dei Servizi Federativi Milos®. Il valore del contratto è di oltre € 650.000. “Siamo lieti di questo importante risultato, in linea con la nostra mission di rendere la Supply Chain sempre più federativa e green, e di grande rilievo e visibilità nella prospettiva strategica della roadmap 2024 CONNECT 4 AGILE GROWTH – commenta Luca Abatello, nella foto, CEO & Presidente di Circle Group – Siamo convinti che, grazie alla collaborazione avviata con la nostra realtà, il Cliente otterrà significativi vantaggi legati alla capacità di gestire l’intero processo intermodale digitalmente e in maniera interoperabile con gli attori con cui si interfaccia all’interno della filiera del trasporto multimodale”.