Roma è pronta per festeggiare il nuovo anno

La capitale si prepara a lasciarsi alle spalle il 2022 e a salutare l’arrivo del 2023. Tante le iniziative in programma, per adulti e piccoli: dalla musica, a cominciare dal concertone al Circo Massimo sabato sera, all’arte, alle visite guidate in musei e luoghi storici, giochi e intrattenimento per i bambini,per finire con la Roma Parade, domenica 1 gennaio a partire dalle 15,30 con impegnati 1.500 performer musicali.

A proposito del concertone organizzato dal Campidoglio per festeggiare l’arrivo del nuovo anno, è stato prefisposto il piano per agevolare l’afflusso e il deflusso dei cittadini, con l’intensificazione da parte di Atac delle corse dei bus e delle linee metro A, B, B1 e C. In particolare, per la giornata di sabato 31 sono potenziate le linee bus delle principali direttrici verso il centro fino alle ore 21 – orario dell’ultima partenza dai capolinea – mentre alcune linee bus effettuano servizio fino alle ore 2.30. Le linee metro saranno potenziate ed effettueranno l’ultima corsa dai capolinea alle ore 2.30. Dopo quell’ora, metro e ferrovia regionale Roma-Lido saranno sostituite dalle linee bus notturne attive sino alle ore 8 di domenica 1 gennaio. Inoltre, fino a domenica 8 gennaio restano attive tutti i giorni, compresi i festivi, le linee bus gratuite Free1 – da Termini a Largo Chigi – e Free2, da stazione Ostiense a Largo Chigi. Sempre attiva e gratuita anche la linea bus elettrica 100, da Porta Pinciana a Piazza Cavour.

Nella giornata che apre il nuovo anno, tantissime le iniziative gratuite di Roma Capodarte 2023: concerti, visite guidate, spettacoli, incontri e attività per grandi e piccoli che animeranno fino a domenica sera musei, biblioteche comunali, teatri, cinema e altri luoghi della cultura aperti in via straordinaria per l’occasione. Un Capodanno che metterà insieme pubblico, artisti e operatori del mondo della cultura, promosso da Roma Capitale, Assessorato alla Cultura con il coordinamento del Dipartimento Attività Culturali, in collaborazione con l’Istituzione Biblioteche di Roma, la Sovrintendenza capitolina ai Beni Culturali e le istituzioni del Tavolo tecnico per la produzione culturale contemporanea: Accademia Nazionale di Santa Cecilia, Associazione Teatro di Roma, Azienda Speciale Palaexpo, Casa del Cinema, Fondazione Musica per Roma, Fondazione Romaeuropa, Teatro dell’Opera di Roma, Accademia Filarmonica Romana e Nuovo Cinema Aquila.

Quanto alla Roma Parade 2023, piazza del Popolo, via del Corso, via dei Condotti, piazza di Spagna, via del Babuino e gran finale a piazza del Popolo sarò il tragitto della sfilata musicale. Si partirà in corrispondenza temporale con la gemella, la storica London New Year Parade inglese. Ad aprire il corso organizzato da Destination Events saranno le marce dei giovanissimi musicisti provenienti da alcune significative high school americane, in dialogo con una serie di gruppi folklorici e artisti di strada italiani, tutti affiancati dalle coreografie di gruppi di majorette nazionali e internazionali.

L’ordine definitivo della Rome Parade 2023, che sarà condotta e presentata in doppia lingua da Stefano Raucci e Francesca Ceci, è il seguente: Vespa side Car Tours (Roma); Associazioni Riunite di Rievocazione Storica Romana (Roma); Minnesota State University, Maverick Machine Athletic Band (Mankato, Minnesota, USA); Mega pallone “Rome Parade” portato da Newark Charter High School Concert Choir (Newark, Delaware, USA); La Vigoneisa Banda Folkoristica con le Majorettes APS di Vigone (Torino); Artefatti Stilts con personaggi dei cartoni animati Disney; le Majorettes Golden Stars Sabine di Selci (Rieti); Banda Musicale G. Puccini Città di Cave (Roma); Notre Dame Preparatory School Marching Band (Pontiac, Michigan, USA); Mega Pallone “Gladiatore” portato da Newark Charter High School Concert Choir (Newark, Delaware, USA); Amaseno Harmony Show Band (Frosinone); Gruppo Storico e Sbandieratori Città di Castiglion Fiorentino (Arezzo); Artefatti Stilts “Giocolieri e fenicottero”; St. Paul’s Episcopal School Marching Saints + Saints mascot (Mobile, Alabama, USA); Mega Pallone “Senatore” portato da St. Paul’s Episcopal School Chorale (Mobile, Alabama, USA); A.S.D. Majorettes Magic Stars di Jesolo (Venezia); Associazione Filarmonica Vejanese di Vejano (Viterbo); Artefatti Stilts “Scimmia e Leone”; Spirit of America Dancers (USA); Mega Pallone “Centurione” portato da Newark Charter High School Concert Choir (Newark, Delaware, USA); Majorettes di Casperia (Rieti); Associazione Banda Musicale di Fiano Romano (Roma); Bicycle Parade della Compagnia Polpacci (Roma); Newark Charter High School Marching Band (Newark, Delaware, USA); Gruppo Folkloristico Ma Tru’di di Amatrice (Rieti); Artefatti Stilts “angelo e luci”; Gruppo Folk ‘La Frustica’ di Faleria (Viterbo).

Gli eventi del progetto “Rome New Year” di cui fa parte la Rome Parade termineranno lunedì 2 gennaio con un concerto al Pantheon, alle ore 16.