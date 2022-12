MANGOPAY lancia il suo nuovo programma “Work From Anywhere” e reinventa il suo ambiente di lavoro

MANGOPAY, che fornisce infrastrutture di pagamento specifiche per le piattaforme, ha annunciato un’iniziativa sulla gestione delle risorse umane volta ad adattare la propria organizzazione al cambiamento di paradigma nell’equilibrio tra lavoro e vita privata. Riconoscendo la crescente necessità di implementare o scalare una politica in materia di lavoro a distanza per soddisfare le aspettative sulle nuove modalità di lavoro, MANGOPAY sta rivelando una nuova politica di gestione delle risorse umane che consente ai suoi dipendenti con contratto a tempo indeterminato di lavorare a distanza per un massimo di 3 settimane all’anno da (quasi) ogni parte del mondo. Si tratta di un nuovo passo avanti rispetto all’ambizione generale di MANGOPAY di diventare una delle migliori aziende per cui lavorare.

Già attivo, il programma “Work From Anywhere” consente a MANGOPAY di adattare la propria organizzazione all’era post-Covid e di offrire ai propri dipendenti un quadro equilibrato che combina la flessibilità del lavoro a distanza, pur mantenendo l’ufficio come importante punto di riferimento per le interazioni sociali e la costruzione di una community.

Questa decisione si basa sul successo dell’implementazione della politica di lavoro a distanza di MANGOPAY, che ha visto durante la pandemia il 99% dei dipendenti lavorare regolarmente da casa prima della pandemia e team ibridi e completamente remoti diventare la norma. La cultura di MANGOPAY si basa sulla fiducia, e questa linea di condotta consente all’azienda di spingersi oltre per incoraggiare un sano equilibrio tra lavoro e vita privata e la flessibilità, con i dipendenti che ora possono lavorare completamente a distanza per tre settimane da quasi ogni luogo. Con oltre 30 nazionalità diverse all’interno del team di MANGOPAY, la diversità è al centro della cultura aziendale e la nuova policy consentirà ai dipendenti di trascorrere più tempo con le famiglie all’estero o di realizzare nuove esperienze lavorative in tutto il mondo.

Con il programma “Work From Anywhere”, tutti i dipendenti MANGOPAY con più di sei mesi di impiego sono autorizzati a lavorare all’estero, per un massimo di tre settimane all’anno. Il periodo di tre settimane può essere fruito consecutivamente o in più viaggi. Il Paese deve essere considerato sicuro per il viaggio e i dipendenti devono intraprendere tutte le azioni preliminari necessarie prima della partenza (visto, vaccini, alloggio, ecc.).

La cultura innovativa e inclusiva dell’ambiente di lavoro di MANGOPAY ha permesso all’azienda di adattarsi rapidamente alla nuova realtà della pandemia nel 2020, basandosi sui benefici e sulle iniziative esistenti per aiutare il proprio team a crescere. Nel 2020, MANGOPAY è stata pioniera nell’estensione del congedo per il secondo genitore, con la firma del Parental Act. Oggi, l’azienda si avvale di questo impegno nei confronti dei propri dipendenti attraverso la nuova iniziativa di lavoro a distanza, con l’obiettivo sia di trattenere che di attrarre nuovi talenti.

“La pandemia ha offuscato i confini tra vita privata e lavoro come mai prima d’ora. Flessibilità, inclusione e benessere sono diventati i tre fattori principali per i collaboratori di ogni settore. Se le aziende vogliono attrarre e trattenere i migliori talenti, devono adattare costantemente le loro politiche e iniziative in materia di risorse umane. È quello che facciamo in MANGOPAY”, spiega Élodie Meriguet, nella foto, Chief People Officer di MANGOPAY. “Crediamo che il programma ‘Work From Anywhere’ avrà un impatto positivo sull’equilibrio vita-lavoro e sul benessere dei nostri colleghi. Aggiungendo questo programma alla nostra innovativa strategia di gestione delle risorse umane in tutta la nostra organizzazione, crediamo di poter fornire ai nostri colleghi un quadro ben bilanciato. L’obiettivo principale di questo approccio è fornire ai nostri colleghi il miglior ambiente di lavoro possibile”.